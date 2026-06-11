【東京都渋谷区】もちにゃん×王媽媽ベーカリー。イベント限定コラボ商品が西武渋谷店で発売



ディー・ビジュアルは、7月1日(水)〜8月3日(月)の期間、西武渋谷店A館2階イベントスペースにて開催される「夏だ！海だ！もちにゃん夏まつり」において、台湾の人気製菓店「王媽媽ベーカリー」とのコラボレーションスイーツ「むかしながらのパイナップルケーキ」を、イベント限定パッケージで販売することをは発表した。

フランスの製法と台湾の伝統菓子を融合したベーカリー



王媽媽ベーカリーは、60歳を過ぎてからフランスへ渡り、名門・ル・コルドン・ブルーの製菓学校にて本格的にフランス菓子を学んだ「王媽媽(ワンママ)」が作り上げた小さな町ベーカリーから始まったブランドである。

フランス伝統のパイ生地技術を台湾の伝統菓子であるパイナップルケーキに融合したことで注目を浴び、1995年より台湾や香港の著名な芸能人たちからも支持され続けている人気店だ。

「むかしながらのパイナップルケーキ」は、繊細でサクサクとした食感と口の中でほどけるような上品な味わいが特徴で、台湾土産としても高い人気を誇る。日本でも口コミで人気が広がりファンが多い台湾銘菓である。

2024・2025年台湾ギフト製菓100選金賞を連続受賞し、2026年には新北市最優秀製菓賞で金賞を受賞するなど、台湾を代表する銘菓ブランドとして確固たる地位を築いている。

また、看板商品のパイナップルケーキに加え、塩レモンパイ、塩卵入り鳳凰酥、抹茶酥など、多彩なフレーバーも展開している。

夏らしい黄金色のイベント限定パッケージ



今回の「夏だ！海だ！もちにゃん夏まつり」限定パッケージは、パイナップルと焼き菓子を連想させる黄金色をベースカラーに採用。自然の中で元気いっぱいに遊ぶもちにゃんたちを描いた、夏らしく上品なデザインに仕上げた。

もちにゃんと王媽媽ベーカリーは台湾・香港を中心にこれまで数々のコラボレーション商品を展開しており、現在もフランス・パリをイメージした特別パッケージ版が販売されるなど多くのファンから支持を集めている。

同商品の最大の魅力はパッケージではなく、近年主流となっているジャム感の強いパイナップルケーキとは異なった、台湾で長年親しまれてきた昔ながらの味わいを大切に守り続けている点にもある。

すべて受注生産による手作りで、香り豊かな餡とほろりとほどける生地が織りなす絶妙なバランスは「パイナップルケーキの概念が変わった」と評されることも少なくない。

販売商品と販売場所

販売商品は「むかしながらのパイナップルケーキ」3個入りと、1個入りテイスティングパックの2種類。販売場所は、西武渋谷店A館2階イベントスペースの会場に加え、7月15日(水)〜8月3日(月)の期間は、A館地下1階食品売場内の特設販売コーナーでも販売予定だ。期間中、食品売場では定期的な試食イベントも実施予定となっている。

さらに7月17日(金)〜8月3日(月)には、西武渋谷店A館4階「365cafe」にて開催されるコラボレーションカフェでも、同商品を使用した特別メニューの提供を予定している。

「もちにゃん」と「もちにゃん夏まつり」について



「もちにゃん」は、2013年に台湾の厚切りトースト店のマスコットとして誕生した癒し系キャラクター。2015年に台北地下鉄のイメージキャラクターに起用されたことをきっかけに人気が急上昇し、中国では7-Eleven・Lawson・The Coca-Cola Companyなどの大手企業とのコラボレーションを展開し、幅広い世代に親しまれるキャラクターとして定着している。

現在アニメ版が中華圏の60以上の配信プラットフォームで配信中だ。

[caption id="attachment_1633235" align="aligncenter" width="600"] イベントロゴ[/caption]

「夏だ！海だ！もちにゃん夏まつり」ではコラボ食品・スイーツ販売のほか、ぬいぐるみ・雑貨などの公式グッズ販売、地域コラボレーショングッズ展開、アーティストコラボ作品の展示・販売、参加型ワークショップ・体験イベント、フォトスポット展示なども予定している。なお、内容は予告なく変更となる場合がある。

台湾で長年愛され続ける本物の味と、もちにゃんのコラボレーション。特別なパッケージとともに、昔ながらの味わいを楽しんでみては。

■「夏だ！海だ！もちにゃん夏まつり」概要

開催期間：7月1日(水)〜8月3日(月)

会場：西武渋谷店A館2階イベントスペース(メイン会場)、7月15日(水)〜8月3日(月)地下1階 食品売場、6月23日(火)〜7月6日(月)4階 365cafe

住所：東京都渋谷区宇田川町21-1

詳細：https://www.d-world.asia/mochinyan-seibu2026

(丸本チャ子)