８月１日に開催されるプロボクシング「ＤＹＮＡＭＩＣ ＧＬＯＶＥ ｏｎ Ｕ―ＮＥＸＴ Ｖｏｌ．４６」（東京・後楽園ホール）の主要対戦カードが１２日、発表された。メインイベントの日本スーパーライト級（６３・５キロ以下）タイトルマッチ１０回戦では、王者・川村英吉（２６）＝角海老宝石＝が挑戦者の同級２位・渡来美響（２７）＝横浜光＝を迎え初防衛戦に臨む。

両者は昨年１２月の日本同級挑戦者決定戦で対戦予定だったが、渡来が手の負傷により辞退し、試合が中止となっていた。

川村は４月の王座決定戦で、元日本同級王者の藤田炎村（横浜光）を２―１の判定で下し、新王者となった。

渡来は昨年３月に当時の日本同級王者・李健太（帝拳）に挑むも９回負傷判定負け。２度目の王座挑戦となる。今年５月の前戦では、同級８回戦でアイザック・スパタ（中日）を３―０の判定で下している。

戦績は川村が７勝（４ＫＯ）１分け、渡来が８勝（５ＫＯ）１敗。

セミファイナルの東洋太平洋スーパーライト級タイトルマッチでは、王者・堀池空希（２４）＝横浜光＝が同級１０位で韓国同級王者のタク・ユン（３２）＝韓国＝を相手に２度目の防衛戦に臨む。

堀池は今年１月、敵地・韓国で王者キム・ジュヨン（韓国）を２―０の判定で下し王座獲得。５月、レイモンド・ヤノング（フィリピン）を１回１分５０秒ＴＫＯで下し初防衛を果たした。

戦績は堀池が８戦全勝（５ＫＯ）、タク・ユンが７勝（７ＫＯ）２敗１分け。

興行はＵ―ＮＥＸＴで独占ライブ配信される。