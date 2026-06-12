◆米大リーグ パイレーツ６―８ドジャース（１１日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１１日（日本時間１２日）、敵地・パイレーツ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、２試合連続本塁打となる１３号先制ソロを放つなど２打数２安打１打点、２四球で全４打席で出塁したが、７回に代打を送られて途中交代した。その後球団は「左膝の炎症」と発表した。ロバーツ監督は「大事を取った」と説明して、あす１２日（同１３日）の敵地・ホワイトソックス戦に出場する可能性も示唆した。

左膝は、１９年９月に手術を受けた箇所でもあるが、ロバーツ監督は「膝の裏からハムストリング」と明かし、違う箇所の違和感だったことを明かした。前日１０日（同１１日）に先発登板して、この日は打者で出場するなどフル回転したことでアクシデントの状態は心配されるが、大谷は過去にも「早めの途中交代」で長期離脱を回避してきた。この日の途中交代も「予防的途中交代」の意味合いが強いとみられる。投打でチームの中心の大谷。自身が長期離脱することが一番のチームのマイナスになることを理解しているからこそ、長期離脱にならない最善策を選んできた。

大谷が過去に試合中のアクシデントで途中交代しながらも長期離脱につながらなかった主な試合は以下の通り。

近年の大谷のアクシデント（現地時間）

▽２２年５月１日 右股関節の張りを訴えて途中交代。翌日は代打で出場して全力疾走できなかったが、２日後にはスタメンに復帰。

▽２２年５月１７日 股間に自打球のアクシデント。次打席に立って安打を放ち、代走を送られて途中交代。翌日には投打の二刀流で出場。

▽２２年５月２６日 投打の二刀流で出場も腰の張りのため降板後に代打を送られて途中交代。翌日は代打出場のみで、２日後からスタメン復帰。

▽２２年８月３日 投打の二刀流で出場も降板後の打撃練習で右前腕をつった症状があり代打を送られたが、翌日はフル出場。

▽２２年８月２１日 ウイルス性胃炎のため、投打同時出場も４回、２打席のみで代打を送られて途中交代。翌日は代打出場で、２日後にスタメン復帰。

▽２２年９月１０日 右手中指まめの影響で５回７９球で緊急降板。降板後１打席に立ったが代打を送られて打者でも途中交代。翌日はフル出場し、投手でも中６日で１７日に再び先発。

▽２３年７月４日 右手中指の爪の状態が悪化し、マメもあって６回途中に緊急降板し、その後打席にも立たず代打が送られて途中交代。打者では翌日にフル出場、投手では中９日と長期離脱にはいたらず。

▽２３年７月２７日 ダブルヘッダー１戦目で完封し、２戦目で２本塁打も腰のけいれんで代打を送られ途中交代。翌日もスタメン出場し、両ふくらはぎのけいれんで９回に代打を送られたが、その翌日はフル出場。

▽８月２３日 右肘内惻側副靱帯（じんたい）損傷で２回に降板し、打者でも代打を送られて途中交代。投手ではその後手術となったが、打者としては同日のダブルヘッダー第２戦には打者でフル出場。

▽２４年５月１１日 腰の張りの張りのため途中交代。翌日は欠場したが、２日後にフル出場。

▽２５年８月２０日 投打の二刀流で出場も右脚に打球が直撃して降板。その後１打席には立ったが、代打を送られて途中交代。翌日は欠場したが、２日後に打者で復帰し、投手でも中６日で次の登板に影響はなし。

▽２６年５月２６日 右手に死球を受けて次の打席で代打を送られ途中交代。翌日には二刀流で出場し先頭弾＆６回無安打の圧巻活躍。