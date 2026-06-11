【東京都江東区】深川ワイナリー東京10周年記念。限定フェアや記念ワインセット・パスポート企画を展開



スイミージャパンは、同社が運営する都市型ワイナリー「深川ワイナリー東京」が6月8日(月)に10周年を迎えることを記念し、「深川ワイナリー東京 10周年記念感謝祭」を開催する。

平日限定で飲み比べや醸造所見学、30分飲み放題を提供

深川ワイナリー東京は、日頃の感謝の気持ちを込めて、期間限定の特別フェアを企画。「深川ワイナリー東京 10周年記念感謝祭」を6月15日(月)〜8月31日(月)の期間、月・木・金の平日限定で、深川ワイナリー東京営業時間12:00〜17:00に実施する。

内容は「バックヴィンテージ飲み比べ＋醸造所見学」と「30分飲み放題＋醸造所見学」の2種で、いずれも参加費1,500円。醸造所見学の開催時間は14:00〜となっており、当日ワインを購入した場合はワイン10%OFFの特典も受けられる(量り売りは対象外)。

1年間楽しめる「10周年パスポート」企画を実施

また、6月15日(月)〜2027年5月31日(月)の期間、1年間楽しめる「10周年パスポート」企画を実施する。

来店やワインの購入、イベント参加、醸造所見学、SNS投稿などでポイントを集めることができる仕組みで、ポイントによって限定特典をプレゼントする。



ポイント付与の内訳は来店ごとに1ポイント、1,000円購入ごとに1ポイント、SNSフォローで1ポイント、SNS投稿で3ポイント、イベント参加で3ポイント、醸造所見学で3ポイント。10ポイント達成でグラスワイン1杯無料または量り売りワイン180mlプレゼント、20ポイント達成でボトルワイン1本プレゼントの特典が受けられる。

10周年記念ワインセット3種をオンラインで販売



さらに、10周年を記念した特別ワインセット3種を、オンラインストアにて数量限定で予約販売する。7月上旬より順次発送予定だ。

「人気3本セット」は深川ワイナリーらしい個性を気軽に楽しめる、初めての人にもおすすめのセット。「人気5本セット」は人気ワインを詰め合わせた内容だ。「プレミアム10本セット」は限定商品や新商品、バックヴィンテージを含む構成となっている。

各セットには人気のスパークリングワインをはじめ、白ワイン・赤ワイン・オレンジワイン・10周年限定ラベル商品などをラインナップ。自宅での飲み比べはもちろん、ワイン好きへのギフトや記念日・特別な日のお祝いにもおすすめとしている。なお数量限定のためなくなり次第終了となる。

一部商品はボトリング前のため、商品写真に掲載されていない場合がある。なお、バックヴィンテージワインの内容は選べない。

「みんなで造る醸造所」の想いをさらに発展へ

深川ワイナリー東京は10周年を新たな節目として、これまで大切にしてきた「みんなで造る醸造所」という想いをさらに発展させていく。今後も、日本各地のぶどうを活かした個性豊かなワインづくりに取り組むとともに、醸造所見学やワインづくり体験、地域との連携企画などを通じて、つくり手と飲み手が近い都市型ワイナリーならではの楽しみ方を広げていくとしている。

ワインを「飲む」だけでなく「知る」「参加する」「語り合う」体験価値を提供し、これからの10年も、東京・深川から日本ワインの魅力を発信していく。

「深川ワイナリー東京 10周年記念感謝祭」に参加して、お気に入りの一杯を楽しんでみては。

■深川ワイナリー東京

住所：東京都江東区古石場1-4-10 高畠ビル 1F

営業時間：月木金・土日祝 12:00〜17:00、工場見学 土日祝 14:00〜、16:00〜各回6人※要予約

公式サイト：https://fukagawine.tokyo

(丸本チャ子)