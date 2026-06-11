【鳥取県三朝町】店主がプロの技を無料で伝授する「三朝まちゼミ」第2弾は36講座！ユニークな企画満載



鳥取県三朝町の三朝町商工会は、三朝町内のこだわりを持つ店主たちが講師となり、プロならではの専門知識やコツを無料で消費者に伝える少人数制のミニ講座「第2回 三朝まちゼミ」を、6月10日(水)〜7月12日(日)の期間で開催している。

受講予約は6月1日(月)より各店舗にて受け付けているが、店舗によっては予約受付日が異なる場合もある。

お店の枠を超えた「異業種コラボ」が充実

昨年秋に開催し大好評を博した第1回を経て、早くも2回目の開催となる今回の最大の目玉は、単独店舗の枠を超えて店主たちがアイデアを出し合った「異業種コラボ講座」の充実度。全36講座のうち約4分の1にあたる9講座がコラボ企画という、地域の枠を超えた新たな賑わいを生み出す事業へと進化を遂げた。



老舗和菓子店「三徳菓匠 白狼堂」×「スーパーみささ」の「とっておきいちごの秘密と至福の試食タイム(講座番号19)」、



ドッグカフェ「RikuとMugi」×「三朝温泉旅館協同組合」の「愛犬が主役！コスプレで彩る温泉街のレトロお散歩ツアー(講座番号4)」、



ワインバー「WINE+BAR たんたん」×「スーパーみささ」の「至福のペアリング★自分だけのフルーツバターと山崎を楽しむ夜(講座番号20)」など、一見異なる業種がタッグを組むことで、三朝の新しい魅力を引き出すユニークな体験を提供する。

子どもから大人まで楽しめるラインナップ





「第2回 三朝まちゼミ」では、子どもから大人まで楽しめるよう、「健康・つくる・たべる・まなぶ」の4ジャンルを網羅。バラエティ豊かな店主の個性が光るラインナップとなっている。

注目は、今年鳥取県で開催される「防災国体2026」を前に、地域で関心が高まる「防災」を学ぶ2講座。「興味を持て！防災(講座番号21)」や「備えて！とりあえず、まずはコレ！〜いざという時慌てない為のお話〜(講座番号33)」など、楽しく備えを学べる。

また、知的好奇心をくすぐるユニークな体験も。普段は入れない町長室などを探検する「役所のヒミツ発見！町長と巡る大人の社会科見学(講座番号30)」や、健康の講座、仕事帰りにふらりと寄れる夜間講座、親子での手作り体験やモルック体験など、ここでしか味わえない体験が目白押しだ。

事務局からのメッセージ

事務局は、「2回目となる今回は、お店側の熱量もさらにパワーアップしています。『お店同士がもっと連携して、三朝を面白くしよう！』という想いから、あっと驚くような異業種コラボ講座がたくさん生まれました。三朝町には、ユニークで温かい店主たちがたくさんいます。ぜひこの機会に、三朝の街のプロの技に触れ、新しいお気に入りのお店を見つけてみてください。(一部抜粋)」とメッセージを寄せている。

三朝町内の店主たちの技を学べるミニ講座「第2回 三朝まちゼミ」に参加してみては。

■第2回 三朝まちゼミ

期 間：6月10日(水)〜7月12日(日)

予 約：6月1日(月)〜 ※各店舗へ直接電話で申し込み

講座数：全36講座

受講料：無料 ※講座によって別途材料費がかかる場合がある

詳 細：https://misasa.tori-skr.jp/info/2026-05

Instagram：https://www.instagram.com/misasa.machizemi

(Higuchi)