【愛知県名古屋市】『GODIVA Bakery ゴディパン 松坂屋名古屋店』限定パン発売！エビフライとコラボも



ゴディバ ジャパンが運営する『GODIVA Bakery ゴディパン』は、松坂屋名古屋店にて「コロネ エビフライ」を、6月10日(水)〜23日(火)の期間限定で発売。

また、同店にて、「わけわけパン(オレンジ＆クリームチーズ)」を6月12日(金)より金曜日限定で販売する。なお、「コロネ エビフライ」は1日150個のみの限定発売だ。

「シン・名古屋メシ」の「コロネ エビフライ」



「コロネ エビフライ」は、「名古屋メシ」をゴディパン流にアレンジした、ユニークな惣菜パン。松坂屋名古屋店の食品フロアー特別企画〈ごちパラ誕生祭〉第1弾「シン・名古屋メシ」として登場した。

名古屋の食文化「名古屋メシ」で王道の人気を誇るエビフライと、ホワイトチョコレートを隠し味に使用したタルタルソースが魅力のひとつ。エビフライのエビは丸ごと1尾使用しており、まろやかなタルタルソースを合わせてふわふわのパンで包んでいる。朝ごはんやランチのお供にもぴったりだ。

「コロネ エビフライ」498円(税込)は、6月10日(水)〜23日(火)の期間限定発売。また、『GODIVA Bakery ゴディパン 松坂屋名古屋店』のみの取り扱いで、1日150個限定だ。

「わけわけパン(オレンジ＆クリームチーズ)」も登場



「わけわけパン(オレンジ＆クリームチーズ)」680円(税込)は、松坂屋名古屋「ベーカリー金曜市」の企画商品。金曜日限定で楽しめる新たなアイテムとして、6月12日(金)より登場する。

「わけわけパン(オレンジ＆クリームチーズ)」は、ふんわりもちもちの生地に、クリームチーズとオレンジスライスを混ぜ込んだ新しい味わいが特徴。香ばしいカカオニブがアクセントとなっており、ゴディバらしい味わいに仕上げられている。こちらも『GODIVA Bakery ゴディパン 松坂屋名古屋店』のみでの取り扱い。発売は6月12日(金)〜で、以降も金曜日限定だ。

なお、『GODIVA Bakery ゴディパン 松坂屋名古屋店』は、整理券無しで入場が可能で商品購入数の制限はない。

『GODIVA Bakery ゴディパン 松坂屋名古屋店』だけで楽しめる！「コロネ エビフライ」や「わけわけパン(オレンジ＆クリームチーズ)」を味わってみては。

■GODIVA Bakery ゴディパン 松坂屋名古屋店

所在地：松坂屋名古屋 本館地下2階

住所：愛知県名古屋市中区栄3丁目16番1号

営業時間：10:00〜20:00

『GODIVA Bakery ゴディパン』公式HP：https://www.godiva.co.jp/godipan

(erika)