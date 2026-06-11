【千葉県千葉市】「カラオケBanBan蘇我駅前店」がリニューアル！部屋増設＆プロジェクタールーム新設



シン・コーポレーションは、千葉県千葉市中央区の「カラオケBanBan蘇我駅前店」を6月8日(月)にリニューアル！

新たに複数の部屋を増設し、そのひとつとして大画面を楽しめる「プロジェクタールーム」を新設した。リニューアルを記念した、お得なクーポンプレゼントも予定している。

「カラオケBanBan蘇我駅前店」について

「カラオケBanBan蘇我駅前店」は、蘇我駅の東口から徒歩1分の立地ある、24時間営業のカラオケ店。買い物帰りや学校・仕事帰り、ちょっとした空き時間にも気軽に立ち寄ることができる。

店内には、子ども連れのファミリーや学生にとって嬉しいソフトクリームバー・ソフトドリンクバーの他、ファミリールーム、大部屋、ダーツ・ビリヤード、Wi-Fiを用意。提携駐車場もあるので、車での家族利用も安心だ。

部屋を増設＆「プロジェクタールーム」を新設

「カラオケBanBan蘇我駅前店」のリニューアルにあたり、新たに複数の部屋が増設された。それにより、週末や混み合う時間帯や友人や家族とのグループでも、これまで以上に利用しやすくなり、最新機種「LIVE DAM WAO!」「JOYSOUND X1」も完備されている。

今回増設した部屋のひとつは、大画面プロジェクターを備えた「プロジェクタールーム」。カラオケはもちろん、スポーツ観戦や試合やイベントで盛り上がった日に集まって、大画面を囲んでにぎやかなひとときを過ごしたり、家族・友人・推しの誕生日や記念日のお祝いに大画面ならではの特別感を演出したり、友人や家族と大画面でゆったりとした映画・動画鑑賞したりなど、様々なシーンで活用できる。

なお、プロジェクターの外部機器の接続・対応コンテンツには、一部制限があるとのこと。利用方法は店舗スタッフに問い合わせよう。

リニューアルを記念したお得なクーポン

また、「カラオケBanBan蘇我駅前店」リニューアルを記念した、お得なクーポンプレゼントの予定も。

これまでに「カラオケBanBan」公式アプリの会員証を提示のうえ、「カラオケBanBan蘇我駅前店」を利用したことがある人を対象に、公式アプリ内で室料が20％〜30％割引になるアプリクーポンを配布する。

さらに、「カラオケBanBan」公式アプリ会員の人で、6月30日(火)までに初めて「カラオケBanBan蘇我駅前店」を利用した人には、室料最大30％OFFになるクーポンを配布。

クーポンの割引率・適用条件は、配布されるクーポンによって異なるので、詳しくは「カラオケBanBan」公式アプリで確認しよう。クーポンの配布期間・開始日は、決定次第、公式アプリ・公式サイトで発表がある。

この機会に、お得なクーポンを使って、部屋増設＆プロジェクタールームが新設された「カラオケBanBan蘇我駅前店」を利用してみては。

■カラオケBanBan蘇我駅前店

住所：千葉県千葉市中央区南町2-15-19 MTKビル3F

アクセス：JR内房線・外房線・京葉線「蘇我駅」東口 徒歩1分

営業時間：24時間

設置機種：「LIVE DAM WAO!」「JOYSOUND X1」 ほか

店舗ページ：https://karaoke-shin.jp/shop-list/311.html

※ 記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です

(佐藤ゆり)