【神奈川県横浜市】「YOKOHAMA TEA FES お茶とお菓子の時間《新茶と和菓子》」が開催！どら焼き特集も



Yokohama Tea Projectは、6月20日(土)〜21日(日)の期間、『MMテラス』にて「YOKOHAMA TEA FES お茶とお菓子の時間《新茶と和菓子》」を開催する。

「新茶と和菓子」がテーマ



横浜は古くから港町として発展し、日本茶や紅茶、中国茶など様々なお茶文化が行き交ってきた街。

「YOKOHAMA TEA FES お茶とお菓子の時間」は、そんな横浜を舞台に、お茶のジャンルを問わず、それぞれの魅力をより多くの人に知ってほしいという想いからスタートしたイベントだ。



今回のテーマは「新茶と和菓子」。新茶が出揃うこの季節に、静岡や神奈川の茶園をはじめ、横浜市内の専門店などが集まり、こだわりのお茶を紹介する。日本茶はもちろん、和紅茶、台湾茶、国産ハーブティーなど、多彩なお茶との出会いを楽しめる2日間だ。

6月20日(土)は、『斉藤茶園』『駄農園』『村茶季園』『菓子屋中島』『菓匠栗山』『Sorairo』などのお茶・お菓子専門店が出店。6月21日(日)には、『一煎ISSEN』『茶ノ花』『茶海堂』『豆はな』『かねこ菓子店』『此処菓子店』なども出店する。

お茶は茶葉の販売となり、各店舗にてテイスティングが可能。なお、イベント会場への入場は無料だ。

どら焼きも勢ぞろい



イベントでは、お茶と相性の良い和菓子や茶葉や米粉を使用した焼き菓子など、お茶時間を彩るスイーツも多数登場する。



さらに今回は、お茶にぴったりの「どら焼き」を特集。定番のどら焼きから季節の果物を使ったもの、米粉を使用したどら焼きまで、各店自慢の味が揃う。

『菓子屋中島』『菓匠栗山』『Sorairo』『此処菓子店』『豆はな』『あいうえおかし』『菫花堂』『かねこ菓子店』などが登場予定とのことだ。

器やクラフト作品も登場

「YOKOHAMA TEA FES お茶とお菓子の時間《新茶と和菓子》」では、器やクラフト作品も楽しめる。6月20日(土)には『陽窯(ようよう)』が出店。6月21日(日)には『陽窯』に加え、『nigiridori glass studio』も登場予定だ。

お気に入りのお茶やお菓子を探しながら、自宅でのお茶時間を豊かにする器やクラフト作品との出会いも楽しんでみては。

■YOKOHAMA TEA FES お茶とお菓子の時間《新茶と和菓子》

開催日時：6月20日(土)〜21日(日) 11:00〜16:00

開催地：『MMテラス』館内1Fスペース

所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい4-6-2 グランドセントラルタワー

公式Instagram：https://www.instagram.com/ochato.okashino.jikan

※出店者は変更となる場合がある

(erika)