【熊本県熊本市】くまモンの活動拠点「くまモンスクエア」で、来館者数450万人達成記念イベント開催！

[caption id="attachment_1631752" align="aligncenter" width="600"] ©2010熊本県くまモン[/caption]

熊本市中央区テトリアくまもとビル1階にある、くまモンの聖地「くまモンスクエア」にて、6月5日(金)に来館者数450万人達成イベントを開催した。

くまモンが世界中のファンに向けて、ダンス曲『かモン！くまモン！』の6カ国バージョンを披露したという。

熊本県の営業部長兼しあわせ部長・くまモン



くまモンは、2011年3月の九州新幹線全線開業をきっかけに誕生したキャラクター。

熊本県の営業部長兼しあわせ部長として、全国を飛び回っている。

くまモンの活動拠点「くまモンスクエア」



くまモンの活動拠点である「くまモンスクエア」は、“どこに行ったら、くまモンに会えるのか？”という声に応えるとともに、熊本県の物産や観光に関する情報を発信する施設として、2013年7月、熊本市中央区テトリアくまもとビル1階にオープンした。

定期的に行われているくまモンのステージや期間限定イベント、オリジナルグッズが人気で、ここでしか見られないくまモンにまつわる展示やARコンテンツも楽しめる。

国内だけでなく、台湾、香港、中国、タイなどのアジア諸国をはじめ、海外からも多数の観光客が訪れ、今や熊本県内屈指の観光スポットに成長。そして7月に開館13周年を迎える。

来館者数450万人達成を記念したイベント開催！

[caption id="attachment_1631761" align="aligncenter" width="335"] ©2010熊本県くまモン[/caption]

「くまモンスクエア」では、6月5日(金)に来館者数450万人達成を記念したイベントが開催。

国内外からの人々で満員の「くまモンスクエア」に、白いタキシードで着飾り、手に「450万人達成」のプレートを持ったくまモンが登場した。

[caption id="attachment_1631758" align="aligncenter" width="600"] ©2010熊本県くまモン[/caption]

記念すべき来館450万人目の来場者には、熊本県知事公室国際・くまモン局くまモン課の山田課長が記念品をプレゼントした。

[caption id="attachment_1631756" align="aligncenter" width="350"] ©2010熊本県くまモン[/caption]

イベントの最後に、くまモンから「とってもうれしかモン！たくさんの方にきてほしかけん450(よいこ)にするモン☆」とメッセージが贈られた。

ダンス曲『かモン！くまモン！』を披露



そして、これからも世界中からたくさんの人々が「くまモンスクエア」に来館することを願って、ダンス曲『かモン！くまモン！』を披露。

この楽曲は、世界中のくまモンファンからの「現地語で聞きたい」という声に応え、3月に配信限定で日本語バージョンに加え、



英語 English ver.、



中国語 Chinese ver.、



韓国語 Korean ver.、



フランス語 French ver.、



タイ語 Thai ver.が発表された。

イベント当日は、450万人達成を記念して、6カ国語をミックスした『かモン！くまモン！〜World Super Special MIXバージョン』を披露。国内外からの人々の盛大な手拍子で会場は大いに盛り上がり、大盛況のうちにイベントは締め括られたという。

ダンス曲『かモン！くまモン！』の各国語バージョンは、各音楽ストリーミングサービス及びダウンロードサービスにて全世界で配信中だ。

今後も、くまモンと共にハッピーとサプライズを発信

「くまモンスクエア」では、これからも様々な企画を準備して、世界中のくまモンファンを迎え、くまモンの聖地として、くまモンと共にハッピーとサプライズを発信していくとのこと。

この機会に、くまモンや「くまモンスクエア」、各国語バージョンも配信されているダンス曲『かモン！くまモン！』をチェックしてみては。

■くまモンスクエア

住所：熊本県熊本市中央区手取本町8番2号 テトリアくまもとビル1階

営業時間：10:00〜19:00

公式HP：https://kumamon-land.jp/squares

公式X：https://x.com/kumamonsquare

公式Instagram：https://www.instagram.com/kumamonsquare

(佐藤ゆり)