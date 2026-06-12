11日、福岡県田川市の前市長・村上卓哉氏は会見を開き、7月12日に行われる田川市長選に無所属で立候補する意向を表明した。

本選挙は、今年5月末の村上前市長の辞職によるもので、辞職の原因は「女性職員へのセクハラ行為」であった。

報道などによると村上氏は過去、一部の女性職員に対し身体を触るなどのセクハラ行為を行ったとされ、第三者調査委員会は計4件の行為がセクハラ行為に該当すると認定した。

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その責任を取り、村上氏は市長を退任。だが、セクハラ騒動から1か月後、「（辞職に関する）一連の問題と、3年間の市政運営について市民の審判を仰ぎたい」とし、まさかの再出馬となった。

この報道にネットでは「審判を仰ぎたいってそれはないでしょ」「審判を仰ぐことを出馬理由にするのはいかがなものだろうか」「田川市民は怒って良いのでは」といった声が相次いだ。

事実、セクハラ行為が認定された村上氏が市民から支持を得られるかどうかは不明だが、「セクハラ辞職」を行った人物が再び政界へ復帰するケースはまれにある。

近年では2023年～2024年にかけて問題が明るみとなった岐阜県岐南町の元町長・小島英雄氏が複数の女性職員に対しセクハラ行為（99件のセクハラが認定された）を行い辞職となったが、その1年後に小島氏は2025年の岐阜県岐南町議選（定数10）にて2位で当選し、現在町政に関わっている。

小島氏の町議当選は「異例の事態」とし世間で大きな物議を醸したが、小島氏の政治家としての実力や反省する姿勢が、一旦町民に受け入れられたうえでの再選となったようだ。

村上氏が「再選」するか否かについては、今後の反省や行動次第ではないだろうか。