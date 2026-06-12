◇ナ・リーグ ドジャース8−6パイレーツ（2026年6月11日 ピッツバーグ）

ドジャースのジャスティン・ロブレスキ投手（25）が11日（日本時間12日）、敵地でのパイレーツ戦に先発。5回途中に負傷降板し、8勝目はつかめなかった。

4回まで相手打線を2安打に封じていたが、5−0の5回、フローレスにソロ本塁打を浴びると、2死一塁からラウにも2ランを浴び2点差に迫られた。

さらに、次打者・レイノルズの打球が左足に直撃。打球を処理したフリーマンに代わり一塁ベースカバーに走ったが、打者走者のレイノルズと交錯。その後、駆けつけたトレーナーに付き添われ、ベンチに退き、そのまま降板となった。この日の登板成績は4回2/3を6安打4失点だった。

試合後、ロブレスキは「5回に2アウトを取ったところまでは良かったが、失点は全部ツーアウトからだったので、それはすごく悔しい」と5回の投球を振り返り「ただ全体として今日は本当に投球が良くなかった。序盤からずっとそうで、今日は自分の投球ができていないと感じていた。特にカウントの序盤でいつものようにコントロールできていなくて、それが失点につながった」と反省した。

左足に直撃した打球は「ハムストリングに真っすぐ当たった」といい、打者走者との交錯は「幸いなことに、相手がうまく避けてくれて、軽く触れた程度。お互い大丈夫です」とした。

今後の登板についても「治療をして、腫れが引けば問題ない。今は少し打撲っぽい感じだが、大丈夫」と問題なしと強調した。

ロバーツ監督も「問題ない。大丈夫」と次回登板に影響はないと一安心していた。