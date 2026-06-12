『臆病な犬』がする行動５選

愛犬の不安そうな様子を見るたびに「大丈夫かな？」「どうしてこんなに臆病なんだろう」と不安に思うことはありませんか。ビビリな反応を見るたび、ストレスを抱えていないか心配になりますよね。

まずは、臆病な犬がよく見せる行動を見ていきましょう。

1.人や他の犬に吠える

犬が強い不安や恐怖を感じたとき、その対象に対して吠えたり唸ったりと攻撃的な態度をとることがあります。これは、「近づかないで！」という防衛本能からくる行動です。

初対面の人や散歩中に出会った犬、インターホンが鳴った時などに吠えることがあれば、恐怖心から「それ以上近づかないで！」と訴えている防衛的威嚇の可能性が高いでしょう。

2.物陰に隠れる

臆病な犬は、「怖い」「苦手」と感じた相手から距離を取るため、あるいは視界に入らないようにするため、物陰に隠れることがあります。例えば、カーテン裏や家具の下、飼い主の後ろなどに隠れる行動をよく見せるでしょう。

3.相手や対象と距離をとる

不安を感じた相手や対象から距離を取ろうとする行動も、臆病な犬がよく見せる特徴です。このとき、しっぽが足の間に丸め込まれていたり、耳を後ろに倒していたり、背中を丸めるように重心を後ろに下げるといった様子が見られることも多くあります。

4.音に敏感に反応する

臆病な犬は、他の犬に比べても音に敏感な傾向が見られます。掃除機の音やバイクの音、雷の音やインターホンなどに即座に反応し、瞬間的に隠れたりパニックを起こしたり、吠えたりすることはありませんか。

他にもドアの開閉音など、他の犬は聞き逃しそうな小さな音でも敏感に聞き取り、過剰な反応を見せることが多いです。

5.震えたり硬直したりする

「うちの子は暴れたり隠れたりしないから平気」と思っている人も要注意！もしかすると、恐怖から硬直しているだけかもしれません。

臆病な犬は、怖い出来事に遭遇すると、緊張から動けなくなってしまったり、震え出したりすることがあります。もしも震えながら硬直している場合は、かなり強い恐怖を感じている可能性があります。

犬が『臆病な性格』になる原因とは？

「この子は昔からビビリで…」という犬も珍しくありません。もちろん、犬の性格は先天性の気質も関係しているでしょう。しかし、それだけではありません。

特に臆病な性格は、後天的な以下の要因で生まれることがあります。

子犬期の経験不足 過去に怖い経験をした 飼い主の不安が伝わっている

子犬期に他の犬や人との交流が少なかった犬は、その分、刺激に弱い傾向にあります。それゆえに、新しい刺激に対して強い警戒心が働きやすく、臆病な性格につながりやすいです。

また、過去の怖い経験は、警戒心の強い犬にとって強い印象を残すことがあります。特定の音や人物、場所に不安を感じがちな場合は、トラウマになっている可能性もあるでしょう。

そして、飼い主が「うちの子は臆病だから」と先入観を持ち、「大丈夫？」と不安に思う感情が伝わっていることも。「飼い主が不安そうにしている」「きっと怖いことなんだ」と思い込んでしまい、臆病な性格を育ててしまっているケースも見受けられます。

注意すべきサインとは？

臆病な性格自体は、その犬の個性なので特別問題視する必要はありません。しかし、あまりにもおかしな様子が続いたり、日常生活に支障が出るほどの臆病さを見せる場合は注意が必要です。

怖がる場面以外でも震えている 食欲が落ちている トイレの失敗回数が増える 攻撃行動を頻発する 飼い主の姿が見えなくなるとパニックを起こす

上記のような行動が見られる場合は、まず体調不良を疑いましょう。もしも動物病院で診てもらい、異常が見つからない場合は、慢性的にストレスを抱えている状態かもしれません。生活環境や接し方を見直し、愛犬が安心して暮らせる環境を整えてください。

臆病な犬への接し方と克服のヒント

臆病な愛犬の性格を見て「克服させなきゃ！」「不安を拭ってあげないと！」と焦って対処しようとする飼い主もいます。しかし、無理に慣れさせようと克服を強いてしまうと、逆効果になる恐れもあるので注意してください。

まずは以下のコツを取り入れて、愛犬が安心して過ごせるストレスのない環境を整えてあげましょう。

常に落ち着いた声で接する 近くで大きな動きはせず、ゆっくりした動きを心がける 部屋の中に安心できる場所を作る 怖がる対象へ急に近づけない 「大丈夫？」と過保護になりすぎない 小さな成功体験を増やして穏やかに褒める

事情を知っている人を家に招き、少しずつ家族以外の人や犬との交流を"無理のないペースで"増やしていくことも1つの方法です。しかし、この場合は、愛犬がストレスを感じていないか見極め、無理させないことを最優先にしましょう。

まとめ

臆病な犬の性格には、不安や警戒心、守ってほしいといった気持ちが隠れています。無理に克服させようとするのではなく、まずは安心して過ごせる環境を整えたり、ストレスを感じない接し方を心がけてみてくださいね！

(獣医師監修：寺脇寛子)