「炎上対応の遅さにはビックリ」ANA、システム不具合でお詫び。批判の声も「大手企業なのに粗末すぎ」
ANA公式X（旧Twitter）は6月11日に投稿を更新。国内線サービスのリニューアルに伴うお詫びとお知らせを投稿しました。
【投稿】ANAのお詫び
公式Webサイトやアプリからの予約・購入・照会・チェックイン等のシステムの動作に時間を要していることや、問い合わせ窓口の電話がつながりにくくメールの返信に時間を要していること、搭乗時に空港カウンターに立ち寄ってもらうなど手間をかける場合があることを説明。オペレーターを増員して対応しているものの依然として混雑していることを併せて謝罪し、一刻も早い状況改善に取り組むとしています。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【投稿】ANAのお詫び
システムの不具合についてお詫び同アカウントは「この度は国内線サービスのリニューアルに伴い、お客様には多大なるご不便とご心配をおかけしていますことを深くお詫び申し上げます」とつづり、お知らせを投稿しています。
公式Webサイトやアプリからの予約・購入・照会・チェックイン等のシステムの動作に時間を要していることや、問い合わせ窓口の電話がつながりにくくメールの返信に時間を要していること、搭乗時に空港カウンターに立ち寄ってもらうなど手間をかける場合があることを説明。オペレーターを増員して対応しているものの依然として混雑していることを併せて謝罪し、一刻も早い状況改善に取り組むとしています。
批判の声もコメントでは、「ANAの炎上対応の遅さにはビックリ」「大手企業なのに粗末すぎ」「ANAさんはLCCになったんでしょうか？」「ANAどうしちゃったのかな」「信頼を失いましたね。残念」「こんだけ御託を並べられても客の不安は消えない」といった声や、座席指定の手続きやプランに関する不安の声などが多数寄せられました。今後の対応に注目が集まりそうです。
(文:橋酒 瑛麗瑠)