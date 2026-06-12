「大人になったね〜」橋本環奈、ドレスアップした美しい姿を披露「福岡の美人！！」「お姫様みたい」
俳優・橋本環奈さんのマネージャーが運用する公式Instagramは6月10日、投稿を更新。橋本さんがドレスアップした美しい姿を披露しました。
【写真】橋本環奈のドレスアップした美しい姿
ファンからは、「お疲れ様ー！！行ってよかったすぎた」「千と千尋のロンドン公演の話が興味深かったです」「大人になったね〜」「ママもとなりで環奈ちゃん顔ちっちゃって言ってました笑笑」「福岡の美人！！！！」「お姫様みたい」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
【写真】橋本環奈のドレスアップした美しい姿
「環奈ちゃんは何色も似合いますね〜」同アカウントは「ClimbersＸ2026にお越しいただいた皆さまありがとうございました！」とつづり、1枚の写真を投稿。同日に東京ビッグサイトで開催されたビジネスイベント「Climbers X LIVE 2026」に登壇した橋本さんのオフショットです。白いノースリーブの衣装を着て、髪を後ろでまとめています。大ぶりのジュエリーを合わせドレスアップした姿がとても美しいです。
肩を出しショットを披露2日には「映画『キングダム 魂の決戦』 ワールドプレミアでした！」と、橋本さんが肩を出した衣装を着ている姿を公開していた同アカウント。コメントでは、「とっても可愛かったです」「美人で綺麗です！」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)