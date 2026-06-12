30歳・野崎塁『吉本新喜劇』初主演 地元・埼玉公演で大抜てき 寛平GMがアピール「やる気のないウエンツみたい（笑）」
吉本新喜劇GM（ゼネラルマネージャー）の間寛平（76）、座員の野崎塁（30）が12日、都内で行われた『寛平GMプロデュース公演新喜劇出前ツアー2026』埼玉公演の記者会見に出席した。
【写真】なかよくガッツポーズ！黒スーツの間寛平＆野崎塁
テレ玉と吉本興業との共催で、同公演を8月15日に正和工業にじいろホール（春日部市民文化会館）で実施。全国25か所をめぐる2026年度一発目の公演となり、寛平GMのほかアキ、山田花子、西川忠志らおなじみの新喜劇座員たちが登場し、漫才でも、オズワルド、EXIT、バッテリィズ、ぼる塾、たくろうといった豪華な顔ぶれがそろう。
埼玉出身の野崎は、地元公演で自身初の『吉本新喜劇』主演となる。寛平GMは「（GMとして）『コテコテの新喜劇を今の座員に見せてくれ』と言われて、入ってきたんですけど。最初の頃は、この子、何もできなかったんですよ。あんまり出てないし。でも、育てがいがあるやろうなと思いながら、ちょっとずつでも教えていったら、素質があるというか。新喜劇にはなくてはならない子になっていっているんです。ゆくゆくは自分の地元で座長の新喜劇をしてほしい。埼玉では座長を張れるように頑張ってほしい。みなさん、お願いしますわ。みなさんのおかげでなれるんですよ」と報道陣に熱く呼びかけた。
一方の野崎も、初主演の抜てきについて「ものすごくうれしかったですね。気持ち悪いキャラクターとかもやらせていただいて、みなさんに覚えていただくこととかも多かったんですけど、全然違った色の『こういうこともできるんだぞ！』というのを、お客さんに見せることができたら、びっくりしてもらえるかなと思いますし、泣けるシーンもあるので、泣かせられるように頑張りたいと思っています」と言葉に力を込めた。
寛平GMには舞台上での共演を通して教わることも多いと言い「真横で見て、毎回違っているので、勉強させてもらっています」としみじみ。この日の会見でも、寛平GMが「新喜劇の中では男前かなって思うじゃないですか？顔見たら、やる気のないウエンツみたいな」と口にすると、野崎がすかさず「誰がやる気のないウエンツなんですか！」とツッコミを入れるなど、息の合ったかけあいを見せていた。
記者会見にはそのほか、テレ玉の塚田舞アナも出席した。
【写真】なかよくガッツポーズ！黒スーツの間寛平＆野崎塁
テレ玉と吉本興業との共催で、同公演を8月15日に正和工業にじいろホール（春日部市民文化会館）で実施。全国25か所をめぐる2026年度一発目の公演となり、寛平GMのほかアキ、山田花子、西川忠志らおなじみの新喜劇座員たちが登場し、漫才でも、オズワルド、EXIT、バッテリィズ、ぼる塾、たくろうといった豪華な顔ぶれがそろう。
一方の野崎も、初主演の抜てきについて「ものすごくうれしかったですね。気持ち悪いキャラクターとかもやらせていただいて、みなさんに覚えていただくこととかも多かったんですけど、全然違った色の『こういうこともできるんだぞ！』というのを、お客さんに見せることができたら、びっくりしてもらえるかなと思いますし、泣けるシーンもあるので、泣かせられるように頑張りたいと思っています」と言葉に力を込めた。
寛平GMには舞台上での共演を通して教わることも多いと言い「真横で見て、毎回違っているので、勉強させてもらっています」としみじみ。この日の会見でも、寛平GMが「新喜劇の中では男前かなって思うじゃないですか？顔見たら、やる気のないウエンツみたいな」と口にすると、野崎がすかさず「誰がやる気のないウエンツなんですか！」とツッコミを入れるなど、息の合ったかけあいを見せていた。
記者会見にはそのほか、テレ玉の塚田舞アナも出席した。