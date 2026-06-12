「浴室乾燥機」を使っていたら母が激怒！朝まで5時使用したのですが、非常識でしょうか？節約方法などあれば知りたいです。

浴室乾燥機を8時間使った場合の電気代はいくら？

浴室乾燥機の電気代は、「消費電力」と「使用時間」で決まります。計算式は以下の通りです。

電気代 ＝ 消費電力（kW）× 使用時間 × 電気料金単価

一般的な電気料金単価は、1kWhあたり31円前後が目安です。これは、家電の電気代表示などで使われている目安単価です。

例えば、消費電力が1.2kWの浴室乾燥機を8時間使った場合、

1.2kW × 8時間 × 31円 ＝ 約298円

となります。

また、浴室乾燥機の電気代は、消費電力によって変わります。同じく8時間使用した場合の目安は以下の通りです。



0.5kW：約124円

1.0kW：約248円

1.5kW：約372円

つまり、8時間つけっぱなしにしても、1回あたり数百円程度に収まるケースが一般的です。ただし、毎日使うと1ヶ月では大きな差になります。

例えば、1回300円程度でも毎日使えば、1ヶ月で約9000円になります。洗濯頻度が高い家庭では、電気代への影響も無視できません。



浴室乾燥機の電気代が高くなりやすい理由

浴室乾燥機は、機種によっては1000Wを超えることもあります。また、浴室内の湿気を外へ排出しながら乾燥を行うため、洗濯物の量や湿度によっては運転時間が長くなることがあります。

さらに、洗濯物の量が多い場合や、厚手の衣類が多い場合は、乾燥に時間がかかります。例えば、冬場のパーカーやジーンズは乾きにくいため、通常より長時間の運転が必要になることもあります。

加えて、浴室内に水滴が残っていると、空気中の湿度が下がりにくくなります。その結果、乾燥効率が悪くなり、余計な電気代がかかる原因になります。



浴室乾燥機の電気代を抑えるコツ

浴室乾燥機は便利ですが、工夫次第で電気代を抑えられます。

まず効果的なのが、洗濯物の間隔をしっかり空けることです。衣類同士が密着すると風が通りにくくなり、乾燥時間が長引きます。ハンガーの間隔を少し広げるだけでも、乾燥効率は変わります。

次におすすめなのが、脱水をしっかり行うことです。洗濯機の脱水時間を1～2分長くするだけでも、水分量を減らせます。水分が少なければ、その分だけ乾燥時間を短縮できます。

また、サーキュレーターや扇風機を併用する方法も有効です。空気が循環すると乾燥ムラが減り、浴室乾燥機の負担を軽くできます。

最近では、省エネ性能が高い浴室乾燥機も増えています。もし現在の電気代が気になる場合は、将来的な設備の見直しを検討するのもひとつの方法です。



浴室乾燥機は便利だが使い方次第で電気代は変わる

浴室乾燥機を8時間使った場合の電気代は、120～350円程度が目安です。1回だけなら極端に高額ではありませんが、毎日使うと月数千円単位になる可能性があります。

特に電気ヒーター式は消費電力が高いため、長時間運転には注意が必要です。ただし、洗濯物の干し方を工夫したり、タイマーを活用したりすることで、電気代はある程度抑えられます。

梅雨や花粉の時期、夜間の洗濯など、浴室乾燥機は非常に便利な設備です。無理に使用をやめるのではなく、上手に使いながら電気代とのバランスを取ることが大切です。まずは自宅の浴室乾燥機の消費電力を確認し、どのくらい電気代がかかっているのか把握するところから始めてみましょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー