6月から病院でも「キャンセル料」がかかるって本当!? 高齢の母は当日の体調不良で通院をキャンセルすることもありますが、その場合も請求の対象になるのでしょうか…？

6月から始まった「病院のキャンセル料」とは？

2026年6月から始まった「病院のキャンセル料」は、すべての医療機関が自由に患者へ請求できる制度ではありません。

厚生労働省は、診療報酬改定に関する運用のなかで、選定療養の「予約に基づく診察」について、患者側の都合で直前にキャンセルした場合には、医療機関がキャンセル料を徴収できることを明確にしています。対象となるのは、地方厚生局に報告し、予約に基づく診察として特別料金を徴収している医療機関に限られます。

そもそも予約診察とは、患者が予約した時刻に診療を受けやすくするために、待ち時間の短縮や診療時間の確保などを目的として設けられている仕組みです。そのため、今回の話は一般的な病院のすべての予約に当てはまるわけではありません。

背景には、無断キャンセルや直前キャンセルによる医療現場の負担があります。予約枠が空いてしまうと、その時間に受診したかった別の患者が診察を受けられなくなる場合もあります。そのため、医療機関側では予約の適切な利用を促したいという事情があります。



当日体調不良で受診できない場合も請求されるの？

高齢者の家族を持つ人が最も気になるのは、「当日の体調不良でもキャンセル料が発生するのか」という点でしょう。

厚生労働省の資料では、キャンセル料を徴収できるのは「選定療養における『予約に基づく診察』において、当該診察日の直前に患者都合で予約がキャンセルされた場合」と示されています。

一方で、体調不良や急病などのケースがどのように扱われるかについて、全国共通の基準は示されていません。そのため、実際の運用については医療機関ごとのルールを確認することが大切です。

特に高齢者の場合は、予約時にキャンセルの取り扱いについて確認しておくと安心です。また、受診できないことが分かった時点で早めに連絡することで、不要なトラブルを避けやすくなるでしょう。



キャンセル料を避けるために患者が気を付けたいこと

患者側も、予約時のルールを確認する習慣を持つことが重要です。

まず確認したいのは、その医療機関が予約に基づく診察の予約料を設定しており、一定の条件に該当するキャンセルについてキャンセル料を徴収する取り扱いを行っているかどうかです。実際にはこうした仕組みを設けていない病院や診療所も多く、すべての医療機関が請求するわけではありません。

また、予約時に説明されるキャンセルポリシーにも目を通しておきましょう。何日前までなら無料なのか、当日キャンセルはどう扱われるのか、体調不良の場合はどのような手続きが必要なのかを事前に把握しておけば、後から慌てずに済みます。

高齢の家族を通院させている場合は、付き添う家族も予約日時を共有しておくことがおすすめです。前日や当日の体調変化に早めに対応できるため、結果的にトラブル防止につながります。



まとめ

「6月から病院でキャンセル料が始まる」というニュースだけを見ると、すべての患者が新たな負担を求められるように感じるかもしれません。

しかし実際には、対象となる医療機関や診療内容は限定的です。また、急な体調不良ややむを得ない事情についても一律に請求されるとは限らず、各医療機関が個別のルールを定めて運用することになります。

高齢者の場合は当日の体調変化も珍しくありません。不安な場合は、かかりつけ医にキャンセル時の取り扱いを確認しておくと安心です。



出典

厚生労働省 療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について（2ページ）

厚生労働省 上野大臣会見概要（令和8年5月29日（金）14:19～14:26 中央合同庁舎5号館1階タリーズ前）

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー