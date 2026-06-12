全国のファミリーマートでは、「Afternoon Tea」とのコラボフェアを2026年6月16日（火）からスタート！

もはや定番人気といっても過言ではない「Afternoon Tea」監修のペットボトル飲料シリーズや、2023年から3年連続で年間のフラッペ売上No.1を記録している「アフタヌーンティー ロイヤルミルクティーフラッペ」はもちろん、今回はさらに新商品12種類が登場します。全28種類というラインナップは、シリーズ史上最多なのだとか！

アールグレイやセイロン、アッサム、フレーバーティーなど、「Afternoon Tea」らしい本格的なお茶の味わいが楽しめるそう。



「窯出しとろけるミルクティープリン」238円

アールグレイを使用したミルクティープリンに、北海道生クリーム入りのホイップクリームをトッピング。一口でアールグレイの香りが広がりご褒美タイムへ。

「アールグレイ香るザクほろシュー（紅茶クリーム）」248円

ザクほろ食感のシューパフの中に、ダブルクリームを詰めたアールグレイ香るシュークリームです。ホイップクリームと茶葉入りの紅茶クリームの贅沢2層仕立て。

「アールグレイ香るクリスピー紅茶サンド」298円

ひと口で紅茶の香りが広がるサクパリ食感の紅茶サンド。紅茶のビスケットに、紅茶風味のぱりっとコーティング、中身の紅茶クリーム、紅茶ソースなど、とにかくふんだんに紅茶が使われています。

「アールグレイ香る紅茶カヌレ」275円

紅茶の香りがよりアップ！カリっともっちり、アールグレイ茶葉の上品な香りが口いっぱいに広がるカヌレです。

「アールグレイ香る紅茶のフィナンシェ」198円

紅茶風味のスイーツとして定番のフィナンシェは、アールグレイの香りと焦がしバターのコクが広がるリッチな一品に。

「アールグレイ香る紅茶のバウムクーヘン」195円

アールグレイの香りが広がるしっとり食感のバウムクーヘンです。

「アールグレイ香る紅茶のドーナツ」155円

アールグレイが香る、グレーズをかけたオールドファッションドーナツ。値段もお手頃なのがうれしい！

「紅茶とりんごのパウンドケーキ」190円

こちらはアールグレイではなく、セイロン紅茶とりんごのハーモニーが楽しめるしっとりとした食感のパウンドケーキ。

「紅茶とオレンジのザクザククッキー」198円

セイロン紅茶とオレンジの風味が楽しめるザクザク食感のクッキー。パウンドケーキと食べ比べて、りんご・オレンジそれぞれとセイロンとの組み合わせをじっくり味わってみたいですね。

「アールグレイメロンパン」170円

アールグレイのビスケット生地を被せ、中にアールグレイクリームとアールグレイホイップクリームをサンドしたメロンパンです。去年よりも紅茶の使用量を10％増量し、パワーアップしているのだそう！

「アールグレイの生スコーンクロワッサン（ホワイトチョコチップ入り）」185円

ホワイトチョコチップ入りのアールグレイ生スコーン生地とクロワッサン生地を重ねて焼き上げ、中にアールグレイクリームをサンドしたスコーンクロワッサンです。



「華やかな香りを楽しむ紅茶チョコプレッツェル」268円

香り高いアールグレイチョコがたっぷりかかったチョコプレッツェルです。

「しっとりクッキーロイヤルミルクティー味」198円

アールグレイ茶葉を使用したコク深いロイヤルミルクティー味のしっとりクッキーです。

「紅茶とピーチの琥珀糖」450円

宝石のような見た目がかわいいサクぷる食感の琥珀糖。アールグレイとピーチの2種類の味わいが楽しめます。

「オレンジ＆アールグレイのミルクティーアイス」225円

アールグレイミルクティーアイスにブラッドオレンジ果汁使用のオレンジピール入りソースを組み合わせた商品。華やかな味わいがたまりません。



「アフタヌーンティーロイヤルミルクティーフラッペ」360円

「アフタヌーンティー ロイヤルミルクティーフラッペ」は、2023年から3年連続で年間のフラッペ売上No.1を記録し、累計販売数は2000万杯を突破している人気アイテム。

香り高い紅茶と紅茶風味クッキーにより、一杯でティータイム気分が味わえるフラッペです。2026年3月にはさらに紅茶の香りを楽しめる仕様へとアップデートしているのだとか。

また6月17日は「ファミマのフラッペの日」で、この日に飲むのもおすすめです！

※沖縄県では仕様が異なります。

「シャルドネティーサワー」177円

Afternoon Tea監修シリーズ初のアルコール飲料。さわやかな茶葉の味わいとシャルドネの華やかな香りでスッキリ！

アルコール度数3%

「アップル香るティーソーダ」140円

アップルの華やかな甘酸っぱい香りが特徴のフレーバーティーソーダです。

販売中の定番ドリンクもおさらい！

「ティーラテ」210円／「砂糖不使用 ティーラテ」210円

紅茶の香りとミルクのコクが楽しめるティーラテです。後味スッキリな味わいの砂糖不使用バージョンもあり、シーンによって使い分けも◎

「ライチ香るジャスミンティー」118円

一口ごとにふわっと感じるライチのさわやかな香りとジャスミンの華やかな香りが特徴のフレーバーティーです。

「白桃香るルイボスティー」118円

白桃の甘く優しい香りとルイボスティーのすっきりとした味わいが楽しめる、ノンカフェイン無糖フレーバーティー。

「シャルドネ香るストレートティー」118円

シャルドネの華やかな香りをまとった無糖フレーバーティー。紅茶のさわやかな味わいが、シャルドネの香りを一層引き立てます。

「ルイボスティー」600ml：118円／950ml：160円

ノンカフェインで苦みが少なく飲みやすい味わいが特徴です。

アールグレイティー600ml：118円／950ml：160円

茶葉の豊かな香りと、飲み飽きないすっきりとした味わいが特徴です。

「ロイヤルミルクティー」150円

甘さ控えめなロイヤルミルクティーです。アッサム茶葉の芳醇な香りとまろやかなミルクの味わいが特徴です。

どれもリッチな風味が魅力的な「Afternoon Tea」監修の「アフタヌーンティー」フェア。数量限定のアイテムも多数あるので、ぜひお近くの店舗で見てみてくださいね♪

■ファミリーマート「Afternoon Tea」監修「アフタヌーンティー」フェア

期間：販売中

場所：全国のファミリーマート店舗

※画像はイメージです。

※地域により商品の価格・発売日・仕様などが異なる場合あり。

※一部の地域および一部の店舗では取り扱いのない商品あり。



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Text：のじょ



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