TWICE・サナ、“女神”と見紛うほどの美貌…きらめくマーメイドドレスでイベントに参加

TWICEのサナが、女神のような美貌を披露した。

6月11日、サナはソウル・平倉洞（ピョンチャンドン）で開催された高級ウォッチブランド「タグ・ホイヤー」のイベントに出席した。

【独自写真】サナ、“女神”と見紛うほどの美貌

この日サナは、スパンコールが施されたマーメイドドレスをまとって登場。肩のラインを美しく見せるオフショルダーデザインで、上品かつ優雅な雰囲気を漂わせた。

カメラに向かって柔らかな笑みを浮かべながら、さまざまなポーズを披露したサナ。気品あふれる佇まいと洗練されたオーラで、“女神”という言葉がぴったりのビジュアルで魅了した。

TWICE・サナ

TWICE・サナ

なお、サナが所属するTWICEは現在、ワールドツアー「THIS IS FOR」を開催中。7月10日から12日までの3日間、ソウル・KSPO DOMEで行われる公演をもってツアーのフィナーレを迎える予定だ。

◇サナ プロフィール

1996年12月29日生まれ。本名は湊崎紗夏（みなとざき・さな）。大阪府出身。中学3年生の頃にJYPエンターテインメント関係者にスカウトされ、2012年から練習生に。2015年10月にTWICEのメンバーとしてデビューした。優れたビジュアルはもちろん、天真爛漫な性格とパフォーマンス時に見せる魅力的な仕草や表情もファンの心を掴んでいる。