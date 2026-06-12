超特急を絶賛した人気芸人とは 初対面の若槻千夏も納得「愛される力を感じました」
【モデルプレス＝2026/06/12】超特急のリョウガ（船津稜雅）、ユーキ（村田祐基）、タレントの若槻千夏が12日、都内で開催された「CITIZEN Eco-Drive 50th Anniversary Event」記者発表会に出席。若槻が超特急を絶賛していた芸人を明かした。
【写真】超特急メンバーにそっくりな女性アイドル
「今後さらに芸能界でこれから50年先も長く愛され輝き続けるために、若槻さんから見てお二人がこれからさらに伸ばしていくべき魅力は？」という質問が投げかけられた若槻は「本当に今日お二人に言いたいことがあって！ずっと言いたかったので、まさか今日イベントで、こんな近々で会えると思わなかった」と言いながら、南海キャンディーズの山里亮太と共演した番組での出来事を告白。その番組では絡んでいて面白い芸能人や、バラエティでやりやすい芸能人を言い合っていたそうで「その時に（山里が）『超特急』って言ったの。だからすごい今日会うの楽しみにしていて」とリョウガとユーキとの共演を楽しみにしていたことを伝えた。
さらに、実際に会ってみて「本当に分かる。すごく明るいし、ノリがいいし、2人もめちゃくちゃ仲いいし、愛される力を感じましたし、まさに彼らは50年以上輝く人だなって、芸能界で働いている人に愛される力が素晴らしいなと思いました」と褒め言葉を並べた。
これを聞いたリョウガとユーキは「え〜！」「嬉しい」などと驚きの声を上げつつ、ユーキが「ちょっと山ちゃん！」と呼んだことのない呼び方をしておどけてみせ、リョウガから「山ちゃんはすごい、やめなさい」とツッコミが。またリョウガは「千夏ちゃん」と言いかけ、若槻から「今、千夏ちゃんって言った（笑）？」と指摘される場面も。そんなやり取りを見て、若槻は「そのくらいすごく愛される、後輩力があるなと思いました」と続けた。（modelpress編集部）
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◆若槻千夏、超特急を絶賛した芸人明かす
「今後さらに芸能界でこれから50年先も長く愛され輝き続けるために、若槻さんから見てお二人がこれからさらに伸ばしていくべき魅力は？」という質問が投げかけられた若槻は「本当に今日お二人に言いたいことがあって！ずっと言いたかったので、まさか今日イベントで、こんな近々で会えると思わなかった」と言いながら、南海キャンディーズの山里亮太と共演した番組での出来事を告白。その番組では絡んでいて面白い芸能人や、バラエティでやりやすい芸能人を言い合っていたそうで「その時に（山里が）『超特急』って言ったの。だからすごい今日会うの楽しみにしていて」とリョウガとユーキとの共演を楽しみにしていたことを伝えた。
◆若槻千夏、リョウガ＆ユーキと対面した印象
さらに、実際に会ってみて「本当に分かる。すごく明るいし、ノリがいいし、2人もめちゃくちゃ仲いいし、愛される力を感じましたし、まさに彼らは50年以上輝く人だなって、芸能界で働いている人に愛される力が素晴らしいなと思いました」と褒め言葉を並べた。
これを聞いたリョウガとユーキは「え〜！」「嬉しい」などと驚きの声を上げつつ、ユーキが「ちょっと山ちゃん！」と呼んだことのない呼び方をしておどけてみせ、リョウガから「山ちゃんはすごい、やめなさい」とツッコミが。またリョウガは「千夏ちゃん」と言いかけ、若槻から「今、千夏ちゃんって言った（笑）？」と指摘される場面も。そんなやり取りを見て、若槻は「そのくらいすごく愛される、後輩力があるなと思いました」と続けた。（modelpress編集部）
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