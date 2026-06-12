【松のや】「シュクメルリ」発売、松屋の人気メニューと松のや自慢のかつが共演

松屋フーズが展開するとんかつチェーンの松のやは、6月16日(火)10時より、「シュクメルリ」を一部店舗を除く全国の松のやで販売する。

松屋フーズ創業60周年を記念したメニューとして、松屋で販売のたびに話題を呼ぶジョージアの郷土料理をアレンジした「シュクメルリ」と、松のや自慢のかつを組み合わせた期間限定メニューが登場する。

松のやならではの「外はサクッ、中はジュワッ」としたかつに、にんにくのガツンとした風味が効いた濃厚なシュクメルリソースと、とろ〜りチーズを合わせた一皿。ゴロっとしたサツマイモも加え、満足感のある仕立てとした。

〈商品ラインアップ(価格は税込)〉

◆シュクメルリロースかつ定食 990円

◆シュクメルリジャンボチキンかつ定食 1,190円

◆単品 シュクメルリロースかつ 730円

◆単品 シュクメルリジャンボチキンかつ 930円

【画像４点】松のやシュクメルリのラインアップを画像で見る

※店内･テイクアウトともに同一価格。

※テイクアウト可能。持ち帰りのみそ汁は別途料金。

※株主優待券は上記メニューに利用可能(単品を除く)。

※沖縄店舗では販売しない。

※松屋･松のや併設店では、「シュクメルリロースかつ定食」「単品シュクメルリロースかつ」のみ販売する。