【松のや】「シュクメルリ」発売、松屋の人気メニューと松のや自慢のかつが共演
松屋フーズが展開するとんかつチェーンの松のやは、6月16日(火)10時より、「シュクメルリ」を一部店舗を除く全国の松のやで販売する。
松屋フーズ創業60周年を記念したメニューとして、松屋で販売のたびに話題を呼ぶジョージアの郷土料理をアレンジした「シュクメルリ」と、松のや自慢のかつを組み合わせた期間限定メニューが登場する。
松のやならではの「外はサクッ、中はジュワッ」としたかつに、にんにくのガツンとした風味が効いた濃厚なシュクメルリソースと、とろ〜りチーズを合わせた一皿。ゴロっとしたサツマイモも加え、満足感のある仕立てとした。
◆シュクメルリロースかつ定食 990円
◆シュクメルリジャンボチキンかつ定食 1,190円
◆単品 シュクメルリロースかつ 730円
◆単品 シュクメルリジャンボチキンかつ 930円
※店内･テイクアウトともに同一価格。
※テイクアウト可能。持ち帰りのみそ汁は別途料金。
※株主優待券は上記メニューに利用可能(単品を除く)。
※沖縄店舗では販売しない。
※松屋･松のや併設店では、「シュクメルリロースかつ定食」「単品シュクメルリロースかつ」のみ販売する。