タイトーは、「タイトーくじオンライン」シリーズにて「タイトーくじオンライン -Plus- とある科学の超電磁砲（レールガン）T」を6月19日12時から販売する。価格は1回3,300円。

TVアニメ「とある科学の超電磁砲T」は、鎌池和馬氏の電撃文庫「とある魔術の禁書目録（インデックス）」のスピンオフ作品を原作とした、TVアニメシリーズの第3期。本くじでは、A賞からE賞の5つの賞に加えて、各くじBOX最後の1枚を引くと必ずもらえるLH（ラストハッピー）賞の全6賞が用意されている。

また、レースクイーン衣装を身にまとった作品のキャラクター御坂美琴、白井黒子、御坂妹の3人のイラストが、今回のくじのためだけに新たに描き下ろされており、熱気あふれるサーキット場を舞台に、風になびくフラッグを手にした3人の三者三様の個性が際立つポージングが楽しめる。

「タイトーくじオンライン -Plus- とある科学の超電磁砲T」概要

販売期間：6月19日（金）12時～7月13日（月）23時59分

商品発送予定時期：11月予定

販売場所：タイトーくじオンライン

各賞を紹介

A賞：Ravitier -Plus- フィギュア 御坂美琴／白井黒子（全2種）

描き下ろし「レースクイーン」衣装イラストの美琴、黒子がフィギュア化。しなやかなポージングとウインクをした得意げな表情が魅力的な「御坂美琴」と、自信に満ち溢れた表情に躍動感あふれるポージングが映える「白井黒子」の全2種がラインナップする。風を受けなびく髪やフラッグ、衣装の隙間から見える肌の質感、ツヤのある素材で衣装のエナメル質を再現するなど、細部にまでこだわりぬいたフィギュアとなっている。

B賞：とあるゲコ太のドームクッション（全6種）

ゲコ太／ゲコ太（ひげ）／テヘペロゲコ太／ピンクゲコ太／レインボーゲコ太／包帯ゲコ太

美琴がひそかに愛してやまないゲコ太たちが初のクッション化。全長約25cmのまんまるフォルムが特長で、部屋に飾ったり、スマートフォンの操作や読書を楽しむ際のサポートクッションとしても使用できる。

C賞：描き下ろし BIG キャンバスボード 御坂美琴／白井黒子／御坂妹（全3種）

描き下ろしイラストを使用した存在感抜群のキャンバスボード。全高約80cmで、美琴、黒子、御坂妹の全身イラストの魅力を余すことなく堪能できる。

D賞：描き下ろし BIG ベルベットタペストリー 御坂美琴／白井黒子（全2種）

描き下ろしイラストを使用したBIGベルベットタペストリー。全高約95cmの大迫力BIGサイズで、上品な光沢と滑らかな手触りのベルベット生地が使用されている。

E賞：描き下ろしスクエアクッション 御坂美琴／白井黒子（全2種）

描き下ろしイラストを使用したスクエアクッション。全高約35cmのサイズ感でソファやベッドに飾りやすく、イラストの雰囲気にあわせたデザインと美琴・黒子の表情を楽しめる。

LH（ラストハッピー）賞 Ravitier -Plus- フィギュア 御坂妹

各「くじBOX」の最後の1枚を引いた人が必ずもらえるLH賞は、描き下ろしイラストの御坂妹のフィギュア。静かなまなざしと無機質な表情が、御坂妹ならではの物おじしない凛とした佇まいを演出している。また、風を受けなびく髪や、抜群のプロポーションが際立つポージングが御坂妹の魅力を引き立てている。

A賞フィギュアセットが当たるXフォロー＆リポストキャンペーン開催

本くじの発売を記念し、Xにてフィギュアセットが当たるキャンペーンが実施される。

【当選賞品】A 賞 フィギュアセット

Ravitier -Plus- フィギュア 御坂美琴／白井黒子 各1点

【応募期間】

6月12日（金）12時～6月18日（木）23時59分

【応募方法】

タイクレ公式Xアカウントをフォローし、その後キャンペーン投稿をリポストする。

【当選者発表】

本キャンペーン告知X投稿内に記載の応募ページにて応募後、その場で発表。

※賞品の発送は11月を予定。

※本キャンペーンは、応募状況により早期に終了となる場合があります。

くじを5回購入するごとに、限定「オリジナルカード」が必ずもらえるキャンペーン

本くじを5回購入するごとに「オリジナルカード」1枚が必ずもらえるキャンペーンが実施される。「オリジナルカード」は、描き下ろしイラストを使用した全6種で、商品と一緒にランダムで届けられる。

【ノベルティ】

オリジナルカード1枚（全6種）

【開催期間】

6月19日（金）12時～7月13日（月）23時59分

【参加方法】

期間中に本くじを5回購入ごとにオリジナルカード1枚がもらえる。

【発送時期】

くじ商品のお届けと同タイミング

【注意事項】

※複数回に分けてご購入いただいた場合でも、累計5回ご購入ごとに1枚のお渡しとなります。

※発送受付期間開始後、販売期間中の累計購入回数をもとに、くじ購入履歴へオリジナルカードが追加されます。

※くじの発送手続きの際に、オリジナルカードも併せて発送手続きを行なってください。

※発送手続きがない場合、オリジナルカードのお届けはできかねますので、あらかじめご了承ください。

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