２００２年サッカー日韓Ｗ杯の日本代表監督を務め、１６強に導いたフィリップ・トルシエ氏が、北中米Ｗ杯に臨む森保ジャパンについて語った。

トルシエ氏は１２日までに、在日フランス大使館の公式ＳＮＳに登場。４大会連続でＷ杯に出場した元日本代表ＧＫ川島永嗣とともに大使館を訪れ、大会の展望を明かした。

「最も印象的な選手は？」との質問にトルシエ氏は「私は伊東ですね」と２度目のＷ杯となるＭＦ伊東純也を挙げ、「ベテランですが彼がボールを持つと必ず何かが起こるんです」とコメント。

サプライズを起こしそうな日本代表を問われると「佐野（海舟）ですね」と回答。「特に日本代表の直近の強化試合で印象を受けました。とても興味深い選手です」と話し、「体格に恵まれたタイプではありませんが、素晴らしい闘志を持っています」と称賛した。

また日本ＶＳオランダ戦（１４日・日本時間１５日）の予想を聞かれると、川島は「２対０」と予想。一方、トルシエ氏は「１対１の引き分けになると思います」と語っていた。

フォロワーからは「キーマンは伊東選手」「久保建英選手の活躍に期待しています！」「日本とフランスの素敵な交流ですね！」などの声が寄せられている。