巨人の橋上秀樹監督代行（６０）が１２日、仙台から帰京し、同日から１軍昇格するリチャード内野手（２６）についてコメントした。「元気良いですから。またいいきっかけというか、勢いつけてもらえればと思います。今いるメンバーも調子がいい選手が多いですから。いい意味で頭を悩ますところはありますね」と攻撃陣の活性化を期待した。

リチャードは３月のオープン戦で死球を受けて左第５中手骨を骨折。５月２日の２軍・広島戦で実戦復帰していきなり本塁打を放ち、同５日まで４試合に出場したが、下半身のコンディション不良を発症して慎重に調整を続けてきた。

その後、同２７日に再び実戦復帰して以降は１１試合で打率３割４分５厘、８打点と好調を維持していた。

リチャードに代わってフリアン・ティマ外野手（２１）が２軍降格する。５月２５日に育成選手から支配下登録され、今月４日にプロ初安打を放ったが、ここまで１０試合で打率１割４分３厘。１１日の楽天戦は３番・一塁で出場して１安打だった。橋上監督代行は「ティマは最後もう一回と思って使った経緯はあったんですけどね」と説明した。