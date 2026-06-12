第６７回宝塚記念・Ｇ１は１４日、阪神競馬場で行われる。当日の超豪華なメンバーのほかに、宝塚記念前日の１３日に来場する異色のゲストにも注目が集まっている。

１１日の阪神競馬場の公式Ｘで「６／１３（土）はＭｒ．マリックによる超魔術ショーも！見どころ満載の２日間！阪神競馬場で特別な週末をお楽しみください」と告知されており、「競馬場で巻き起こる、超魔術の奇跡！」という見出しとともに、サングラス姿で両手を前に見せたＭｒ．マリック（７７）の姿が。

Ｍｒ．マリックは「超魔術」で知られるマジシャン。８８年に日本テレビ系「１１ＰＭ」に出演して「超魔術」を披露すると人気が爆発し、「ハンドパワー」などは社会現象となった。本人も、自身の公式インスタグラムで９日に「６月１３日（土）Ｍｒ．マリック超魔術ショーｉｎ 阪神競馬場、開催！ご家族で楽しめますので、近隣の方はぜひお誘いあわせのうえご来場ください。」と告知した。イベントはキッズガーデン内のステージで１１：３０頃〜、１４：２０頃〜各回３０分間行われる予定。

Ｘでは「今週土曜の阪神競馬場、マリック来るのか…ハンドパワーは私の青春でした。きてます、きてます…」「生『ハンドパワー』やるんだ」「Ｍｒ．マリック超魔術ショーｉｎ阪神競馬場めっちゃ見たい」「土曜日にＭｒ．マリック、日曜日に福士蒼汰くん。振り幅」「Ｍｒ．マリック見たすぎる でも混むよねきっと」など、期待する声が上がっている。

１３日の宝塚記念当日は俳優・福士蒼汰や、宝塚歌劇団のメンバーが来場する。