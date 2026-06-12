Snow Manの大成功が重圧に…Aぇ！ groupが明かす本音「正直プレッシャーにはなる」：ゴールデンホリデぇ！
6月11日(木)に放送した「リゾートトークバラエティ ゴールデンホリデぇ！」 （※4回放送予定）。
【動画】Snow Manの大成功が重圧に…Aぇ! groupが明かす本音
映画「おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?」を撮り終えたAぇ! group（正門良規、末澤誠也、小島健、佐野晶哉）と草間リチャード敬太、西村拓哉の6人が、千葉県でグランピングを満喫するプライベート感たっぷりのバラエティ番組。
いよいよ最終回となった#4では、豪華バーベキューやサプライズゲストの登場、焚き火を囲んでの本音トークまで見どころ満載となった。
室龍太がサプライズ登場も…まさかの完全スルー！？
グランピング最終日は、豪華食材で待望のバーベキュー。役割分担をして準備を進める。
正門と佐野はカルパッチョ作りに挑戦。鮮やかな包丁さばきを見せる料理男子・正門に対し、佐野の刺身を引く手つきはぎこちなく、小島から「ギコギコせんとって！ 木やと思ってる？」とツッコミが(笑)。
SNSでは「佐野ちゃんのギコギコに秒でツッコむこじけん最高w」「BBQが男子高校生のノリで永遠に見てられる！」などの声が続出した。
準備が完了したところで、スペシャルゲストとしてAぇ! groupの先輩・室龍太がサプライズ登場！
ところが、6人はまさかの全員スルー。室が自ら「いや気づこうや！」とツッコミを入れるも、「一旦6人で乾杯させて」と仲間はずれ状態に（笑）。
その後は改めて全員で乾杯を交わすも、6人は室そっちのけでBBQに夢中。末澤が「いろんなゲスト来てくれたけど、一番放置されてる」とコメントし、一同大笑い！
先輩にもかかわらずここまでいじり倒されるのは、長年の関係性があるからこそ。
過去には、末澤、リチャード、藤原丈一郎（なにわ男子）とともに室が車を出して山へ行ったことも。一番先輩にもかかわらず、末澤やリチャードを兵庫や京都まで送ってから帰ることもあるという室に、「バリかっこいいっすやん！」と佐野。
一番先輩にもかかわらず、末澤やリチャードを室に、「バリかっこいいっすやん！」と佐野。
西村は中学生の頃、室と電話をつないでゲームをしていたことがあり、「龍太くんのツッコミでお母さん目が覚めたりしてた」と。これには「めっちゃ迷惑かけてるやん！」と一同爆笑！
そんななか、佐野は「龍太くんといる時のAぇ! groupが一番オモロいっす。こんなに全員が生き生きできる人っていない」としみじみ。先輩後輩の垣根を感じさせない和やかな空気に、SNSでも「室くんを容赦なくいじり倒す関係性が本当にエモい」「『龍太くんといる時が一番オモロい』って言葉に深い絆を感じた」と反響が寄せられた。
映画へのプレッシャーとAぇ! groupへの思い
焚き火を囲んでのトークタイムでは、俳優としても活躍する室に無茶振りが。
「疲れている後輩にかけるカッコいいひと言」というお題で室が熱演するも…思わぬ展開に！？ この模様はTVerでチェック！
映画「おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?」とグループについての話題も。
映画第一弾で6つ子とオリジナルキャラクターを演じたSnow Manに触れ、小島は「第一弾のSnow Manさんが大成功したおかげで、僕らが第二作目をやらせていただいた。Snow Manさんの数字ってもちろんスゴいし、正直プレッシャーにはなる」と率直な胸の内を明かす。
これを受け、正門はグループについて静かに語る。
「デビューして忙しくなって、ゆっくり喋る機会がなくなったので、そういう時間はもっと欲しいなって。でも、居心地はめちゃくちゃ良いし、各々の仕事への理解とかリスペクトもめっちゃあるから。佐野ちゃんなんて、朝ドラ俳優ですからね。そうやってグループの顔になってもらって。そうなったら次、俺らはこういう動きができるなっていう逆算もできるんで」。
これを受け、佐野は「毎日楽しいですね。この感じのままいられたら良いなっていうのが何より。もちろん、数字とかいろんなことに追われながら、比べられたりとかもあるし、悔しい思いもするけど、なんか…良いなって思います。Aぇ! group良いなって」とグループへの愛を語る。
末澤も「こういう機会がなかったら、みんながどう思ってるか聞くことなかったし、いい機会やな」と噛み締め、メンバーたちの飾らない本音に、SNSでも「先輩へのリスペクトを忘れず進むAぇが誇らしい」「お互いを高め合って笑い合える6人が愛おしすぎる」と声が上がった。
そして恒例のパジャマトークも。TVerでは未公開映像付きの特別版を配信中。ぜひチェックを！