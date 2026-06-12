降水量は平年並か多い見込み...東北地方の向こう1か月(6/13～7/12)の天候の見通しは？ 平均気温・降水量・日照時間は？ 気象庁
仙台管区気象台発表
■向こう１か月の天候の見通し 東北地方 （６/１３～７/１２）
＜予報のポイント＞
・暖かい空気が流れ込みやすいため、向こう１か月の気温は高いでしょう。
・前線や湿った空気の影響を受けやすいため、向こう１か月の降水量は平年並か多いでしょう。
＜向こう１か月の天候＞
・平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。
＜向こう1か月の平均気温・降水量・日照時間＞
・平均気温（向こう１か月）
東北日本海側：高い見込み 東北太平洋側：高い見込み
・降水量（向こう１か月）
東北日本海側：平年並か多い見込み 東北太平洋側：平年並か多い見込み
・日照時間（向こう１か月）
東北日本海側：ほぼ平年並の見込み 東北太平洋側：ほぼ平年並の見込み
■週別の天候と平均気温
＜１週目６/１３～６/１９＞
平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。
・平均気温
東北日本海側：平年並か高い見込み 東北太平洋側：平年並か高い見込み
＜２週目６/２０～６/２６＞
平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。
・平均気温
東北日本海側：高い見込み 東北太平洋側：平年並か高い見込み
＜３～４週目６/２７～７/１０＞
平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。
・平均気温
東北日本海側：高い見込み 東北太平洋側：高い見込み
■全国の天気を地方ごとに（画像）
画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより
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