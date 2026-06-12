仙台管区気象台発表

【画像】東北、全国の今後の天気

■向こう１か月の天候の見通し 東北地方 （６/１３～７/１２）

＜予報のポイント＞

・暖かい空気が流れ込みやすいため、向こう１か月の気温は高いでしょう。

・前線や湿った空気の影響を受けやすいため、向こう１か月の降水量は平年並か多いでしょう。

＜向こう１か月の天候＞

・平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。

＜向こう1か月の平均気温・降水量・日照時間＞

・平均気温（向こう１か月）

東北日本海側：高い見込み 東北太平洋側：高い見込み

・降水量（向こう１か月）

東北日本海側：平年並か多い見込み 東北太平洋側：平年並か多い見込み

・日照時間（向こう１か月）

東北日本海側：ほぼ平年並の見込み 東北太平洋側：ほぼ平年並の見込み

■週別の天候と平均気温

＜１週目６/１３～６/１９＞

平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。

・平均気温

東北日本海側：平年並か高い見込み 東北太平洋側：平年並か高い見込み

＜２週目６/２０～６/２６＞

平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。

・平均気温

東北日本海側：高い見込み 東北太平洋側：平年並か高い見込み

＜３～４週目６/２７～７/１０＞

平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。

・平均気温

東北日本海側：高い見込み 東北太平洋側：高い見込み

■全国の天気を地方ごとに（画像）

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

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