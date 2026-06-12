「ひびのあるところに光は差し込む」交通事故に遭った工藤遥加が近況を報告 そして復帰を目指して力強い言葉を発信！
追突事故に遭いツアー欠場を余儀なくされた工藤遥加が自身のインスタグラムを更新。事故の経緯と近況を報告。そして「以前よりも強い姿で必ず戻ってきます」と力強い言葉を投稿した。
【写真】工藤遥加の投稿に添えられた、力強いショットの写真
事故は5月27日、「リゾートトラスト レディス」が開催されるコースへ車で移動中に、赤信号で停車していたところを後続車に追突されたもの。直後に近隣の病院で検査を受けた結果、頸椎捻挫・背部捻挫と診断された。事故から数日が経過した頃からは、左肘から薬指・小指にかけての痺れなどの症状も現れてきたという。以下、投稿文（原文ママ）◇ ◇ ◇いつも応援してくださる皆様へ2026年5月27日、リゾートトラストレディース開催コースであるグランディ那須白河ゴルフクラブへ向かう途中、赤信号で停車していたところ、後方から走行してきた車に追突される事故に遭いました。事故の衝撃により首と背中に痛みが生じ、近隣の病院を受診した結果、頸椎捻挫・背部捻挫と診断されました。その後、事故から数日が経過した頃から、左肘から薬指・小指にかけての痺れなどの症状も現れ、現在も治療を続けています。今後についてはLPGAへ相談させていただき、特別保証制度を利用させていただくこととなりました。親身になって対応してくださったLPGA関係者の皆様には、この場をお借りして心より感謝申し上げます。また、たくさんの方々から温かいメッセージや励ましのお言葉をいただき、本当にありがとうございます。皆様の応援が大きな支えになっています。現在は自宅近くの病院へ通院しながら、症状の経過を見つつ治療を継続しております。本来であれば出場していたはずの試合をテレビ越しに見守る日々が続いています。画面の向こうで戦う選手たちの姿を見るたびに、悔しさやもどかしさを感じることもありますが、その気持ちを復帰への原動力に変えていきたいと思っています。今回、多くの方にご心配をおかけすることとなりましたが、この時間を決して無駄にはしません。事故後、気持ちが沈んでいた時に出会った言葉があります。「ひびのあるところに光は差し込む」今は思うようにプレーできず悔しい気持ちもありますが、この経験も自分をさらに強く成長させてくれるものだと信じています。いつか今回の出来事を振り返った時、「あの経験があったから今の自分がいる」と思えるように、しっかりと治療に専念し、以前よりも強い姿で必ず戻ってきます。これからも変わらぬ応援をよろしくお願いいたします。工藤遥加◇ ◇ ◇この投稿を見たファンからも「お大事になさってください！」「ゆっくり焦らず治療に専念して下さい」「元気に試合に出場する日を待っています」など、温かいコメントが数多く寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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