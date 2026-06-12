来年4月に国の省エネ基準が引き上げられることでエアコンの値上がりが懸念されている2027年問題。町の電気店では価格帯の低いエアコンの設置依頼が増えているようです。

【松村道子アナウンサー】

「新潟市中央区の電気店。この店では今、エアコンの買い替え相談が増えていて、例年以上の忙しさとなっています」



新潟市中央区で電気店を営む野口昇二さん。



【eプラザのぐち店 野口昇二さん】

「きょうはエアコンの交換工事。去年に比べると1.3倍～1.5倍くらいの依頼や工事がある」



エアコンの設置工事が例年の1.5倍に迫る理由の一つが『2027年問題』です。



来年4月に大きく引き上げられる経済産業省の省エネ基準。



省エネ性能の高いエアコンを作るには製造コストがかかるため、来年度以降、本体価格の上昇は避けられません。



【eプラザのぐち店 野口昇二さん】

「今回、取り付けるのは2027年からは製造ができなくなるエアコン。今ではだいたい10万円切るくらいのものだが、2027年以降の新しいモデルになると約2倍になってくるのかなと思う」



設置を依頼した男性も2027年問題を意識していました。



【依頼者】

「2027年問題でエアコンの安い機種がなくなることも一つの要因だし、（自宅が）築後21年でこの夏暑くなりそうなので壊れたら大変だなと思いお願いした。寝室は高性能なものでなくてもいい。寝るだけなので」



今年中に価格帯の安いエアコンを求めたいという声は多く…



【eプラザのぐち店 野口昇二さん】

「我々も例年の3倍近く在庫を用意しているが、それでも、あるもの・ないものが出てきている」



一方、こうしたエアコンの設置工事にも中東情勢の影響が…



【eプラザのぐち店 野口昇二さん】

「ナフサの関係でエアコンの部材が今入ってこなくなってきている。排水ドレーンホースや配管、壁の穴を埋め込むパテ。非常に入手が困難になってきている」



不安がよぎりながらも、テキパキとした作業で設置は2時間ほどで完了しました。



【依頼者】

「これで暑い夏が来ても大丈夫」



一方で、資源エネルギー庁の試算では来年度以降も基準を満たす省エネ性能が高いエアコンは平均使用年数である14年使うことで6畳用では4万円、14畳用では18万円の光熱費削減につながるとしています。



【eプラザのぐち店 野口昇二さん】

「トータルコストに関してはそんなに変わらないと思う」



エアコンの買い替えを検討するポイントともなる今年の夏。電気店の忙しい日々も続きます。