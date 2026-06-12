１２日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、前日終値に比べて２８００円超上昇した。

米国とイランの戦闘終結への期待から買い注文が優勢となっている。午前の終値は、２２２５円６８銭高の６万６４４２円９５銭だった。

トランプ米大統領がイランとの戦闘終結に向けた合意が近く署名されると表明し、１１日の米国市場は原油先物価格が下落する一方、主要な三つの株価指数はそろって上昇した。東京市場でもその流れを引き継ぎ、日経平均への影響度が大きいＡＩ（人工知能）や半導体関連を中心に買いが集まった。

１２日午前の終値で、半導体大手キオクシアホールディングスの時価総額が４４兆円を超え、トヨタ自動車を抜いて初めて国内首位となった。今月上旬に示した大規模な設備投資計画が好感され、ＡＩの性能向上を支える半導体関連企業の代表格として投資家の期待を集めている。

今月に入り、時価総額の首位はめまぐるしく入れ替わっている。今月１日、ソフトバンクグループがトヨタを抜き首位に立ったが、その後はキオクシアやトヨタに抜かれ、１２日は３７兆円前後で推移している。