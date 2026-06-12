【気象庁】関東甲信地方 気象解説情報（落雷・突風・降ひょう）

関東甲信地方では、１２日（金）昼過ぎから夜遅くにかけて、雷を伴った激しい雨の降る所があるでしょう。雨雲が予想以上に発達した場合や、発達した雨雲がかかり続けた場合には、警報級の大雨となる可能性があります。

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また「台風のたまご」が発生する可能性が出てきました。詳しくは、

▶にまとめてあります。

【大雨警報】【土砂災害警報】の可能性は？

雨雲が予想以上に発達した場合や、激しい雨が同じ場所で降り続いた場合は「レベル3大雨警報」発表の可能性があります。

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・栃木県・茨城県で「レベル3大雨警報」の【警報級の可能性（中）】となっています。「レベル3土砂災害警報」の可能性は低い見込みです。

雨シミュレーション（３０分ごと）

▶１２日（金）に予想される１時間降水量は多い所で、

関東地方北部 ４０ミリ

関東地方南部 ４０ミリ

▶１２日（金）６時から１３日（土）６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

関東地方北部 ８０ミリ

関東地方南部 ８０ミリ

【発雷確率】シミュレーション

《発雷確率》つまり雷の発生確率は、大気の状態の目安です。確率が高ければ〈大気の状態が不安定〉で、それだけ〈激しい雨〉や〈雷〉〈突風〉〈ひょう〉などが発生する可能性が高くなります。

発雷確率が７５％以上のところもあり、大気の状態は非常に不安定です。

発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努めてください。降ひょうのおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。

関東甲信地方 各都市の週間予報（１３日（土）～１９日（金））

週間予報を画像で掲載しています（各都県５か所ずつ）。神奈川県の場合、横浜市・横須賀市・相模原市・平塚市・小田原市です。

１５日（月）は南岸低気圧が通過するため、広く雨が降るでしょう。

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