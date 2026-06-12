１２日前引けの日経平均株価は前日比２２２５円６８銭高の６万６４４２円９５銭。前場のプライム市場の売買高概算は１５億１５１万株、売買代金概算は７兆７２５億円。値上がり銘柄数は９２７、値下がり銘柄数は５９２、変わらずは４４銘柄だった。



日経平均株価は大幅高。前日の米株式市場は、ＮＹダウは９２９ドル高と急反発。米国とイランの戦闘終結への期待で原油価格が下落するなか、ハイテク株などが買われナスダック指数が上昇した。米国株が値を上げるなか、日経株価も買い先行でスタート。ＡＩ・半導体関連株を中心に買いが流入し、一時値上がり幅は２８００円を超え６万７０００円台を回復する場面があった。非鉄や機械、銀行株なども高い。なお、日経平均先物・オプション６月物の特別清算指数（ＳＱ）値は６万６６９８円０４銭だったとみられている。



個別銘柄では、キオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞やソフトバンクグループ＜9984＞、アドバンテスト＜6857＞が高く、村田製作所＜6981＞や太陽誘電＜6976＞が値を上げた。三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ＜8306＞や三井金属＜5706＞、ファナック＜6954＞もしっかり。半面、ソニーグループ＜6758＞やリクルートホールディングス＜6098＞が安く、ＮＴＴ＜9432＞やＮＥＣ＜6701＞、富士通＜6702＞が値を下げた。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

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