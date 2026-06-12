◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＡ組 メキシコ２―０南アフリカ（１１日、メキシコシティー競技場）

開幕戦が行われ、開催国でＦＩＦＡランク１４位のメキシコが同６０位の南アフリカを２―０で下して白星発進した。会場は大盛り上がりだったが、開幕戦では史上最多となる３枚のレッドカードが飛び交う波乱の幕開けとなった。

不名誉な大会退場１号となったのは南アフリカＭＦシトレだった。後半４分、ＤＦラインの裏に抜け出された相手をファウルで止めたプレーがドグソ（ＤＯＧＳＯ＝決定的な得点機会の阻止）と判定され一発レッド。南アフリカは早々に数的不利を余儀なくされた。さらに後半３９分には南アフリカＭＦズワネが相手選手と競り合った際に顔をたたいたとして、ＶＡＲの末に退場。すると後半アディショナルタイムには、メキシコＤＦモンテスがペナルティーエリア外で相手を倒し、ブラジル人のサンパイオ主審はレッドカードを提示。最終的にピッチ上は１０人対９人となり試合終了を迎えた。

英スポーツ分析会社「オプタ」によると、Ｗ杯で１試合に提示された最多レッドカードは２００６年ドイツ大会決勝トーナメント１回戦ポルトガル―オランダの４枚。序盤から激しいプレーの応酬に小競り合い、肘打ち、主審への異議と荒れ模様で史上最多１６枚のイエローカード（ポルトガル９、オランダ７）が乱れ飛び、両チーム２人ずつの退場者を出した。あまりの激戦から「ニュルンベルクの戦い」の名で記録にも、記憶にも刻まれている。

レッドカード３枚は今回で６度目で、開幕戦では初めて。前回２２年カタール大会、前々回１８年ロシア大会はともに６４試合でレッドカードが４枚（警告２回による退場を含む）だっただけに、今回の初戦から一発退場３人は異常事態。出場チームが３２から４８に増え、試合数も過去最多の１０４試合になるだけに、レッドカードの最多記録が更新される可能性は十分にある。

◆過去のＷ杯１大会最多レッドカード

（１）２８枚 ２００６年ドイツ大会

（２）２２枚 １９９８年フランス大会

（３）１７枚 ２００２年日韓大会

２０１０年南アフリカ大会

（５）１６枚 １９９０年イタリア大会

（６）１５枚 １９９４年米国大会

（７）１０枚 ２０１４年ブラジル大会