ピリ辛が食欲そそる！余った「アレ」を入れるだけ☆最強のやみつき副菜

ラー油は餃子やラーメンのたれ以外に使い道が思い浮かばず、気づけば賞味期限が迫っていた…なんてことはありませんか？ですが、ラー油は炒め物や和え物に大活躍する優秀な調味料なんです！



今回は自宅にある食材でパパッと作れる、ラー油消費レシピを4品ご紹介します。

▼ピリ辛でご飯がすすむ「厚揚げと豆苗の炒め物」

厚揚げと豆苗という買いやすい食材を合わせた、ラー油香るピリ辛炒めです。フライパンひとつで手早く仕上がるから、忙しい日の夕食にもぴったり。厚揚げがラー油の辛みをしっかり吸い込んで、箸が止まらないおいしさに。

▼レンジだけで完成！「ニラたっぷり茄子と豆腐の香味ダレがけ」

火を使わずレンジだけで作れる、うれしい時短レシピ。茄子と豆腐にニラたっぷりの香味ダレをかけるだけで、ラー油のピリ辛がアクセントになった本格的な味に仕上がります。洗い物も少なく、あと一品に迷ったときに重宝します。

▼和えるだけで簡単！「小松菜ときのこのピリ辛和え」

小松菜ときのこをさっと茹でて和えるだけの、お手軽副菜です。ラー油のほどよい辛みが、野菜のやさしい味を引き立てます。冷蔵庫に小松菜やきのこが余っているときにもおすすめの、覚えておきたい一品です。

▼ご飯にもパンにも！「甘味噌テンメンジャンの旨ツナラー油」

テンメンジャン（甜麺醤）とツナを組み合わせた、甘辛いコクのある一品。ラー油が全体を引き締め、ご飯のお供にもなるまろやかな味わいです。テンメンジャンとはごまの風味が豊かな中国の甘い味噌のことで、スーパーの調味料コーナーで手に入ります。





ラー油は少量加えるだけで料理がぐっとおいしくなる調味料です。今回ご紹介した4品はどれも手軽に作れるものばかり。賞味期限が近づく前に、ぜひ試してみてくださいね。