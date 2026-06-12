間寛平“同い年”ガッツ石松さんの訃報に沈痛 『波瀾万丈』共演時の秘話も
吉本新喜劇GM（ゼネラルマネージャー）の間寛平（76）が12日、都内で行われた『寛平GMプロデュース公演新喜劇出前ツアー2026』埼玉公演の記者会見に出席。元プロボクサーでタレントのガッツ石松さんが2日、肺炎のため76歳で死去したことを受け、追悼コメントを寄せた。
【写真】「新喜劇出前ツアー2026」ポスターをうれしそうに持つ間寛平＆野崎塁
ガッツさんの訃報について「同い年なんですよ。だからめっちゃショック受けました。（自身がレギュラーで出演していた）『いつみても波瀾万丈』という番組があって、そこにガッツさんがゲストで出てて、話している時に『貧乏で貧乏で、都会に出てきたとき、バナナ1本ただ食べたとき、こんなおいしいもんがない。なんやこれはっていうぐらいびっくりした』っていう話をずっとしていて。僕が『時代一緒ですね。田舎の方では食べるもんないから、虫とかよう食べてましたよね』って言ったら『いや、虫は食べてない』って言われたり」と当時の思い出を笑いを交えながら回顧。
その上で「そんな話をずっとやっていたな…とか、なつかしいな思って、そんな話をずっとしてましたんや。あの方が…もうなんか同い年やから、めっちゃつらいです」と沈痛した面持ちで口にしていた。
テレ玉と吉本興業との共催で、同公演を8月15日に正和工業にじいろホール（春日部市民文化会館）で実施。全国25か所をめぐる2026年度一発目の公演となり、寛平GMのほかアキ、山田花子、西川忠志らおなじみの新喜劇座員たちが登場し、漫才でも、オズワルド、EXIT、バッテリィズ、ぼる塾、たくろうといった豪華な顔ぶれがそろう。
記者会見にはそのほか、野崎塁、テレ玉の塚田舞アナも出席した。
【写真】「新喜劇出前ツアー2026」ポスターをうれしそうに持つ間寛平＆野崎塁
ガッツさんの訃報について「同い年なんですよ。だからめっちゃショック受けました。（自身がレギュラーで出演していた）『いつみても波瀾万丈』という番組があって、そこにガッツさんがゲストで出てて、話している時に『貧乏で貧乏で、都会に出てきたとき、バナナ1本ただ食べたとき、こんなおいしいもんがない。なんやこれはっていうぐらいびっくりした』っていう話をずっとしていて。僕が『時代一緒ですね。田舎の方では食べるもんないから、虫とかよう食べてましたよね』って言ったら『いや、虫は食べてない』って言われたり」と当時の思い出を笑いを交えながら回顧。
テレ玉と吉本興業との共催で、同公演を8月15日に正和工業にじいろホール（春日部市民文化会館）で実施。全国25か所をめぐる2026年度一発目の公演となり、寛平GMのほかアキ、山田花子、西川忠志らおなじみの新喜劇座員たちが登場し、漫才でも、オズワルド、EXIT、バッテリィズ、ぼる塾、たくろうといった豪華な顔ぶれがそろう。
記者会見にはそのほか、野崎塁、テレ玉の塚田舞アナも出席した。