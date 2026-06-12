■これまでのあらすじ

仕事とワンオペ育児に手いっぱいの妻は義母の手助けに感謝していた。しかし、義母が自然派セミナーに通いだしたことで雲行きが怪しくなる。息子のくしゃみを食生活のせいだと決めつけ、息子は「あまいものたべたからびょうきになったの？」と言い出して…。



お義母さんは「ネットの情報なんて信じちゃダメ」といいますが、それじゃあ、お義母さんが持ち込む極端な情報はどこから来ているものなんでしょうか？

自然派セミナーで聞きかじったことを妄信するって、ちょっと怖いです…。ある日、息子が公園で見知らぬ女の子に「チョコたべたらしんじゃうよ」と言い出したときはギョッとしました。お義母さんが息子に教えたそうです。「体によくないから嫌いになってくれた方が安心でしょ」と言いますが、小さな子どもを脅すような教え方を私は正しいとは思えませんでした。夫に相談しても他人事で「スルーしとけば」と笑っているだけ。いやいや、スルーできないでしょう。だって、来週はお義母さんと家族旅行に行くんだから…。そこでも食事のたびに何を言われるか、考えるだけで憂鬱でした。

※この漫画は実話を元に編集しています

イラスト:まりお、脚本:ウーマンエキサイト編集部(ウーマンエキサイト編集部)