女優木村多江（55）が12日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）にゲスト出演。親友の登場に笑顔がはじけた。

おしとやかで静かな印象や、かつては「幸薄い」という失礼なイメージまでついていた木村。この日は仲良しの女優・坂井真紀がVTR出演し、木村について「信念を貫くロックな人」と表現した。

「できるかできないかじゃなく、やるかやらないかでで生きてると思う。ほんとにそういう強さがある」と称え、「多江ちゃんはラグビー、スポーツ観戦が好きで、応援のしかたもロック」と坂井。「オー！行けー!!みたいな感じで」と笑った。

木村はラグビーについて、もらったチケットで初観戦した際に、激しいぶつかり合いに「大事故！大事故！と思って。すごい、この方たちを応援しないでいられない！全員応援する！」とハマッたという。「ルールが難しいから、試合見て全部ノートに書いて勉強」していると話した。

ロックとの評価には「自分でロックとは思ってないけど、私の中にあるこの反逆精神みたいなのはなんだろうと思ってて。真紀ちゃんがロックって言ってくれて、あ！それだ！と思って。“やってやるぞ！”って思いが結構ある」と告白した。

子供のころから「活発でおてんばだったんですよ」とも。鉄棒にまたがりガッツポーズする少女時代の写真に博多華丸・大吉も思わず「相当おてんばですよ」と笑うほど。「木登りして木の上に居るのも好きでした」と振り返っていた。