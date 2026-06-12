声優アイドルユニット「ピュアリーモンスター」が、９周年という節目を越え、新たなステージへと力強く羽ばたいている。そんな中、グループにユニークな風を吹き込んでいるのが勝野里奈。明るいキャラクターの裏には、ファンとの温かい絆と、アイドル活動への真摯な思いがあった。（「推し面」取材班）

「今のピュアモンは、SNSを中心に時代に合わせた広まり方をしているなと感じます」。勝野はそう分析する。新体制になってからTikTokやInstagramでの発信を本格化。特にリリースイベントでの撮影可能日は、これまでリーチできなかった層へもパフォーマンスが届く大きなきっかけになった。「通りすがりの方が『すごい耳に残って調べたらTikTokに振り付けがあったから投稿しました』と。ファンの方でもない方が投稿してくださったり、ちゃんと届いているんだなと思ってすごく嬉しかったですね」と、その手応えを笑顔で語る。

SNSは、メンバーそれぞれの個性がより際立つ場所でもある。「各々のキャラクターの強さが、この子だけがすごいとかではなく、平等にあるんです」と言う。ファッションに強いメンバー、変顔で笑いを誘うメンバー。そんな中で勝野は、鳥のフィルターを使った投稿を続ける。なぜ、そこまで鳥にひかれるのか。その問いに、言葉は一気に熱を帯びる。「いやもう全部なんですけど、でもやっぱり一番は足なんですよ」。恐竜の面影を残す足、セキセイインコが腕に乗った時の確かな温度感と「キュッていう感じ」。その一つ一つに「生きてるな」という生命の尊さを実感するという。その愛は底知れず、自身のラジオ番組で鳥を紹介する専門コーナーを持つほどだ。

「アイドルの鳥担当」は、前例がないかもしれない。ファンにとってのメリットを問うと、少し考えた後、答えが返ってきた。「私のラジオをきっかけに、ファンの方がバードウォッチングに行ってくれたり、鳥を見つけた時に写真を撮って私に送ってくれたりするんです」。スマホばかり見る日常の中で、ふと空を見上げ、鳥の声に耳を澄ませる。勝野を応援することは、ファンにとって「季節を感じやすくなる」という思わぬギフトにも繋がっているのだ。「もうそれは私のおかげですよって思ってます」と、いたずらっぽく笑う姿に、確かな自信がのぞかせた。

もちろん、ファンとの絆を感じるのは「鳥」を通じてだけではない。グループを離れて一人で舞台に立った時のこと。極度の緊張で本番前には逃げ出したくなる瞬間もあるが、客席にグループを応援するファンの顔を見つけると「『ありがとう！』と思ってもう頑張れる」という。「他のメンバーを応援している方が『時間があったから来たよ』ってふらっと来てくれるのが本当にありがたくて。『あったけえ！』って思いますね」。その言葉には、グループ全体を包むファンの温かさへの深い感謝が込められていた。

「途中加入組なので9年間全部を過ごしてきたわけではない」としながらも、勝野はピュアリーモンスターという居場所に心からの喜びを感じている。SNSでの新たな挑戦と、「鳥担当」という揺るぎない個性。そして何より、ファンとの温かい関係性。それら全てを翼に変え、これからも大空へと舞い上がっていく。