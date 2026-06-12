櫻坂46『サクラミーツ』番組イベント４回目の開催が決定！

櫻坂46のメンバーが人気芸人とオリジナルコントに挑戦したり、さまざまな企画に体当たりでチャレンジするバラエティ番組『サクラミーツ』。

同番組のイベント第4弾の開催が決定した。

今回の舞台は、東京・有明に今年誕生した新ホール「SGCホール有明」。前会場の2倍のキャパシティを誇る3,600人が収容可能な会場で、昼・夜2公演が開催される。

新レギュラーメンバーが加わり5人体制となってから初めてのイベントということもあり、現在さまざまな特別企画を準備中。番組の枠を飛び出し、会場だからこそ繰り広げられるメンバーたちのステージに期待が高まる。

また、5人とともにイベントを盛り上げる豪華ゲストは後日発表される。

◆出演者コメント

大沼晶保（櫻坂46）

4回目のイベント開催できてとっても嬉しいです！

いつもサクラミーツを応援してくださるミーターのみなさんのおかげです。番組を愛してくださり本当にありがとうございます！

このメンバーで出来る最初で最後のイベント！ みんなで協力してミーターをいっぱい笑わせるぞ〜！！ 笑わせ隊出動！！

みなさんぜひぜひ遊びに来てください！！！

増本綺良（櫻坂46）

櫻坂46の増本綺良です。4回も番組イベント、すごく嬉しいです！ 今回はとても広い会場ですが、来て下さる方全員に楽しんで頂けるように頑張ります！

小島凪紗（櫻坂46）

初めての参加で緊張していますが、サクラミーツの一員として精一杯楽しみながら頑張ります ミーターの皆さん一緒に楽しみましょう♪

谷口愛季（櫻坂46）

サクラミーツフェス第4回目の開催が決定しました〜！

サクラミーツは先輩の卒業、新メンバー加入と形を変えていっていますが、みなさんを楽しませるという気持ちは変わらないので、ぜひ来てください！

中嶋優月（櫻坂46）

ミーターの皆様、ミーターでいてくださりありがとうございます。サクラミーツに加入して一年経った私が楽しく成長してきた姿も見ていただけると嬉しいです。ミーターの皆様と一緒に素敵な時間を過ごせるのが楽しみです。