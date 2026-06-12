DMMが運営する総合動画配信サービス「DMM TV」は、6月12日よりオリジナルバラエティー『オードリー若林 in アップデートストライキ～時代的に言いにくいおじさん芸能人のリアルな本音～』の独占配信を開始。あわせて、最終話のシークレットゲストとして山里亮太（南海キャンディーズ）の出演が発表された。

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本作は、オードリー・若林正恭と井ノ原快彦がMCを務め、おじさんゲストが“秘密基地”である町中華に集い、普段家庭や社会では話せない本音をぶつけあうリアリティトークショー。番組内には、世のおじさんのリアルな本音をおじさん芸能人がコントで再現するスペシャルパートも盛り込まれている。

各回のゲストには、中丸雄一、狩野英孝、松井大輔、平子祐希（アルコ＆ピース）、清春、風間俊介らが登場。唯一シークレットとされていた最終話には、南海キャンディーズ・山里亮太が出演することが明らかとなった。山里と若林は下積み時代を共に過ごした旧知の仲であり、かつてユニット「たりないふたり」として活動していた間柄でもある。

あわせて、第1話・第2話の場面写真も公開された。第1話のゲストは松岡昌宏とオードリー・春日俊彰。松岡は「現ナマも大事！」と時代に逆行した主張を展開しつつ、「コンプラも気にしなくてはいけない」と現代の中年ならではの本音を吐露する姿が切り取られている。また、若林の相棒であり高校の同級生でもある春日は、社会への不満や鬱憤を抱え、眉間にシワを寄せた表情が映し出されている。

第2話のゲストはダイアンのユースケと津田篤宏。中学校の同級生である幼馴染コンビが、日常生活で抱える悲痛な想いをぶつける。

なお、配信開始を記念し、6月12日午後9時よりDMM TV公式YouTubeで第1話のプレミア公開も実施。アップデートに乗り遅れた中年男性たちの本音が展開される。

（文＝リアルサウンドテック編集部）