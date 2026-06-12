2027年4月より放送開始予定のTVアニメ『カグラバチ』の主人公・六平千鉱のキャラクタービジュアルとキャラクターPVが公開された。

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本作は、外薗健による同名マンガを原作とするネオジャパニーズ刀アクション。原作は連載開始直後から日本のみならず世界中で注目を集め、コミックスの累計発行部数は400万部を突破している（デジタル版含む）。

監督は竹内哲也、キャラクターデザインは佐々木啓悟、アニメーション制作はCypicが担当する。

物語は、刀匠を志す少年・六平千鉱と、高名な刀匠である父・国重の日常が、謎の妖術師組織「毘灼（ひしゃく）」の襲撃によって切り裂かれるところから始まる。奪われたのは、国家の命運を左右するほど絶大な力を持つ6本の「妖刀」と、優しく温かい日常。すべてが変わった“あの日”から、闇が渦巻く世界に残された少年は、父が遺した7本目の妖刀「淵天（えんてん）」を手に、血塗られた復讐の道を歩む。六平千鉱は寡黙な少年で、「毘灼」によって死に追いやられた父の仇を討つため、そして奪われた6本の妖刀を取り戻すために旅をする。

公開されたキャラクターPVでは、六平千鉱（CV.木村太飛）が見る者を射抜くような鋭い眼光とともに姿を現す。「お前らのようなクズが……刀を握るのを見過ごすわけにはいかない」という一言には、揺らぐことのない信念と、すべてを背負う覚悟が宿る。漆黒の外套を纏い、黒き金魚を従えるその姿は、静かでありながら圧倒的な気配を放ち、これから幕を開ける壮大な戦いの始まりを予感させる。

キャラクタービジュアルには、鋭い眼差しの六平千鉱が描かれている。（文＝リアルサウンド編集部）