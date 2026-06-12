バカルディによる音楽プロジェクト『BACARDI Sound Distillery 音楽蒸溜所』の、2026年コラボレーション楽曲「Tropical Paradise (3am girls) feat.f5ve, 詩羽」が、本日6月12日に配信リリースされた。

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本作では、f5ve、詩羽（水曜日のカンパネラ）が参加し、BloodPop®がプロデューサーを務めた。“TROPICAL ESCAPE”をブレンドテーマに、BACARDIの持つカラフルで解放的な楽園に誘う楽曲となっている。

また、本楽曲ではf5veのRUIが作詞を担当。軽快なリズムとキャッチーなメロディに、自分らしく日常を進んでいくためのメッセージを込めた歌詞が重なり、f5veと詩羽それぞれの個性が弾ける一曲に仕上がっている。

さらに、アーティストが出演する本楽曲のMVも近日公開予定。楽曲制作の様子や各アーティストのコメントは、ラジオで配信中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）