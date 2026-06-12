JUICYJUICYが、4thデジタルシングル「MIDSUMMER」を本日6月12日に配信リリースした。

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本楽曲は、4月に配信された「Dive Into The World」に続く、夏曲連続リリース第2弾。甘く切ないメロディに、感情の揺れを映し出すラップパートを織り交ぜ、沖縄の海辺で過ごす夏の記憶や、素直になれない恋心を描いた一曲となっている。

作詞作曲は、前作に続きYUKI JOLLY ROGERが担当。幼い頃の夏の記憶と、今を生きる4人の姿が重なり合うような世界観のサマーバラードに仕上がっている。

なおJUICYJUICYは、6月20日に行われる『OKINAWA COLLECTION 2026』への出演を控えている。

・サウンドプロデューサー YUKI JOLLY ROGER コメント

輝く海、スコール、ブルーシールアイス。沖縄で暮らす人々にとって日常的な風景も、「特別な誰か」と過ごす事で非日常に変わる、そんな瞬間の心模様を歌詞にしました。以前に提供した楽曲「Dive Into The World」はフレッシュさを軸にしていましたが、今作では少し大人びた表情にもフォーカスし、彼女たちの新たな魅力を感じられるサウンドに仕上がっています。JUICYJUICYの楽曲を初めて聴く方にも、ぜひ聴いていただきたい一曲です。

（文＝リアルサウンド編集部）