１２日前引けの日経平均株価は前日比２２２５円６８銭高の６万６４４２円９５銭。前場のプライム市場の売買高概算は１５億１５１万株、売買代金概算は７兆７２５億円。値上がり銘柄数は９２７、値下がり銘柄数は５９２、変わらずは４４銘柄だった。



日経平均株価は大幅高。前日の米株式市場は、ＮＹダウは９２９ドル高と急反発。米国とイランの戦闘終結への期待で原油価格が下落するなか、ハイテク株などが買われナスダック指数が上昇した。米国株が値を上げるなか、日経株価も買い先行でスタート。ＡＩ・半導体関連株を中心に買いが流入し、一時値上がり幅は２８００円を超え６万７０００円台を回復する場面があった。非鉄や機械、銀行株なども高い。なお、日経平均先物・オプション６月物の特別清算指数（ＳＱ）値は６万６６９８円０４銭だったとみられている。



個別銘柄では、キオクシアホールディングス<285A.T>やソフトバンクグループ<9984.T>、アドバンテスト<6857.T>が高く、村田製作所<6981.T>や太陽誘電<6976.T>が値を上げた。三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306.T>や三井金属<5706.T>、ファナック<6954.T>もしっかり。半面、ソニーグループ<6758.T>やリクルートホールディングス<6098.T>が安く、ＮＴＴ<9432.T>やＮＥＣ<6701.T>、富士通<6702.T>が値を下げた。



出所：MINKABU PRESS