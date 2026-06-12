猫ちゃんのコインマジック！？驚きの結末に4.9万いいね「100円玉になりたい！」
【画像を見る】天才マジシャン猫の誕生！？猫ちゃんにコインマジックをさせてみると…
甘えん坊でおっとり天然な猫ちゃん、レオくん。
レオくんのある“挑戦”の様子を収めたInstagram投稿が4.9万いいねを記録し話題となっています。
その挑戦とは、100円玉を使ったマジック。
投稿主さんのお手本をじっと見つめ、真似しようとする姿に「理解しているときの顔可愛すぎ！」「100円玉になりたい！」といった声が寄せられました。
話題になったのはLEO (レオ)｜ミヌエット（＠leokundesuyo）さんの投稿です。
YouTubeで“猫ちゃんがコインマジックを成功させる動画”を見た投稿主さん。
「レオくんにもできるかな？」と挑戦してみることに。
まずはレオくんにお手本を見せます。
おもちゃの100円玉を用意し、床に手をついた状態で投稿主さんの右手の甲に100円玉を乗せます。
右手をすっと手前に引き抜き、反動で下に落ちた100円玉に素早く右手をかぶせると「100円玉は消えてしまう」というマジックです。
少し離れた場所からお手本を見ていたレオくんは、耳をピクピク、目をまん丸にしています。
そこで、投稿主さんは寝転がるレオくんの目の前でもう一度マジックを披露。
目の前で消えた100円玉に、レオくんは一瞬ぽかんとしたあと、「どこに消えたの？」と言いたげにバッと体を起こし、投稿主さんの手元に鼻を近づけて確認します。
そしていよいよレオくんの挑戦です。
驚いて起き上がったままの姿勢でいるレオくんの右前足に、投稿主さんがそっと100円玉を置くと、匂いを確かめたあとそのままさっと前足を引き、落ちた100円玉に前足をかぶせます。
なんと、1回目で大成功。
思わず「すごーい！」と拍手する投稿主さんに、レオくんはどこか得意げな表情を見せます。
そのまま反対の手でも挑戦してみると、今度は手から100円玉が少しはみ出してしまい、気まずそうにちらりと投稿主さんを見上げたのでした。
不満だったのか最後は、ゴロンと転がりながら100円玉を蹴ってちょっぴり八つ当たりするレオくん。
レオくんの賢さと可愛さがつまった投稿に、「天才マジシャン誕生！」「偉い！可愛い！天使！」といったコメントが寄せられました。
■通知が止まらないほどの反響にびっくり！投稿主さんにインタビュー
投稿への反響について投稿主さんにお話を伺いました。
まず驚いたのは、想像以上の反響だったこと。
「通知が止まらなくてびっくりしましたが、たくさんの方にレオのことを『かわいい』と言っていただけて、とても嬉しく励みになりました」と投稿主さん。
寄せられたコメントは100件を超えましたが、中でも印象に残ったのは「100円玉になりたい」というユニークな声だといいます。
「ぷにぷにの肉球に踏んでもらえるなら、100円玉に生まれ変わるのも悪くないなと思いました」と笑って話してくれました。
レオくんが見事一発で成功したコインマジックですが、その後練習はしていないのだとか。
「あの動画は練習なしのぶっつけ本番で撮ったものでした。また忘れた頃に再チャレンジしてみたいので、あえて練習はしないでおこうと思います」と話してくれました。
再挑戦が見られる日が待ち遠しいですね。
■濡らした歯ブラシで猫をなでると……！？レオくんで検証！
今回の投稿では、コインマジックを披露してくれたレオくんですが、投稿主さんのInstagramではほかにも“猫にまつわる噂や情報”の検証に挑戦しています。
そのひとつが、「濡らした歯ブラシで猫をなでると、母猫に舐められた記憶を思い出す」という噂の検証。
投稿主さんは歯ブラシを用意して、さっそくレオくんのもとへ。
興味津々のレオくんは、まず歯ブラシにかぶりついてしまい、思わず投稿主さんが歯磨きを始めてしまうハプニングもありました。
気を取り直して、眉間に歯ブラシを当ててみると……。
はじめは嫌がっていたレオくんの表情が徐々にとろんとゆるみ、うっとり顔に。
まるで母猫に毛づくろいされている子猫のような姿に、「思い出してるね〜」「じわじわくる」「これはやってみたい！」というコメントが寄せられ、こちらの投稿も6万を超えるいいねを記録しました。
検証結果は「歯ブラシは猫を赤ちゃんにする」という、なんとも可愛い結論になりました。
■紙コップのおやつが上手く取れない！レオくんの近況が可愛い
投稿主さんに最近のレオくんの様子を伺うと「最近流行っている、猫が段ボールや紙コップを覗き込む動画を撮りたくて挑戦しました」と教えてくれました。
「紙コップの中にあるおやつがうまく取れず、くるくる回ってしまうところがとても可愛くて微笑ましかったです」とほっこりエピソードも紹介してくれました。
紙コップを使った投稿では、3つの紙コップのうち正解を当てる「シャッフルカップ」にも挑戦。
紙コップが素早く動くと、レオくんは必死に目で追いかけますが、いざ探す段階になるとウロウロと迷ってしまうおちゃめな瞬間も収められています。
最終的にはおやつの匂いに気づき、鼻でスンスンと紙コップを押し出したレオくん。
開けてみると見事に大正解で、無事におやつにありつくことができました。
また別のシーンでは、紙コップの中のおやつを手で取れず、顔を突っ込んだ結果、カップにはまってしまう姿も。
レオくんの愛らしくも予想外の動きに目が離せません。
■猫ちゃんのいる日常を、レオくんの可愛いリアクションとともに
LEO (レオ)｜ミヌエット（＠leokundesuyo）さんのInstagramには、猫ちゃんがいる日常のワンシーンや「猫あるある」を、レオくんのリアクションとともに紹介しています。
甘えん坊で少し天然だけど、賢く、おちゃめなレオくんの姿は、見ているだけでほっこり癒されるだけでなく、「猫って、こんな一面もあるんだ」と新しい発見にもつながります。
ぜひ他の投稿ものぞいてみてください。
文＝川端恵