ワンパンで本格クリーミーパスタが完成！「ブロッコリーとツナのクリームパスタ」


【画像を見る】ワンパンで完結！身近にある食材でコクうま＆クリーミー「ブロッコリーとツナのクリームパスタ」

一見、むずかしそうなクリーム系パスタも、フライパン1つで驚くほどコク深く仕上がります。身近な材料でサッと作れる手軽さは、休日のランチや急なおもてなしにもぴったり。野菜の彩りで食卓も華やぐ、とっておきのレシピをご紹介します。

■ブロッコリーとツナのクリームパスタ

生クリームなしでクリーミー　刻んだブロッコリーが極上ソースに

ブロッコリーとツナのクリームパスタ


【材料・2人分】

スパゲッティ（1.6mm、ゆで時間7分のもの）…160g

ツナ缶(オイル漬け)…小1缶（約70g）

牛乳…1カップ

ブロッコリー…1/2個（約150g）

洋風スープの素（顆粒）…小さじ1/2

オリーブ油　小麦粉　塩

【作り方】

1．ブロッコリーは粗みじん切りにする。

2．フライパンにオリーブ油大さじ1/2を中火で熱し、ブロッコリーを炒める。油がまわったらツナを缶汁ごと加えて炒める。なじんだら小麦粉大さじ1を加え、粉っぽさがなくなるまで炒める。

3．水270ml、洋風スープの素、塩小さじ2/3を加え、スパゲッティを半分に折って入れて、麺がくっつかないように軽く混ぜる。煮立ったらふたをして弱火にし、約7分蒸し煮にする(途中、2〜3度混ぜる)。

4．ふたを取って牛乳を加え、水分をとばしながら炒める。塩少々をふり、混ぜる。

（1人分502kcal／塩分3.0g）

■スナップえんどうとベーコンのカルボナーラ

まろやかな卵ソースが絶品！旬の野菜を加えて彩りよく

スナップえんどうとベーコンのカルボナーラ


【材料・2人分】

スパゲッティ（1.6mm、ゆで時間7分のもの）…160g

ベーコン…4枚　

卵…2個

スナップえんどう…8個

■ソース＜混ぜる＞

　牛乳…1/2カップ

　粉チーズ…大さじ2

オリーブ油　塩　粗びき黒こしょう

【作り方】

1．スナップえんどうは斜め半分に切る。ベーコンは1cm幅に切る。ボウルに卵を溶きほぐす。

2．フライパンにオリーブ油大さじ1/2を中火で熱し、ベーコンをさっと炒める。水1と3/4カップ、塩少々、スナップえんどうを入れ、スパゲッティを半分に折って加えてふたをし、強めの中火にする。

3．煮立ったら麺をほぐしながら混ぜ、再びふたをして弱めの中火にし、約7分蒸し煮にする(途中、2〜3度混ぜる)。

4．ふたを取って強めの中火にし、水分をとばすように炒めたら、ソースを加えて混ぜる。溶き卵を加えて大きく混ぜ、すぐに火を止める。器に盛り、粗びき黒こしょう適量をふる。

（1人分551kcal／塩分1.8g）

＊　＊　＊

ちょっと特別な気分を味わえるクリームパスタ。フライパン1つで手間なく作れて、後片付けもラクちんなのはうれしいですよね。ぜひ試してみてください。

レシピ考案／武蔵裕子　撮影／郄杉 純　栄養計算／スタジオ食　編集協力／田久晶子

文＝畠山麻美