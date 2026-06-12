休日ごはんがラクになる！“ワンパン”で作るコクうまクリームパスタ2品
【画像を見る】ワンパンで完結！身近にある食材でコクうま＆クリーミー「ブロッコリーとツナのクリームパスタ」
一見、むずかしそうなクリーム系パスタも、フライパン1つで驚くほどコク深く仕上がります。身近な材料でサッと作れる手軽さは、休日のランチや急なおもてなしにもぴったり。野菜の彩りで食卓も華やぐ、とっておきのレシピをご紹介します。
■ブロッコリーとツナのクリームパスタ
生クリームなしでクリーミー 刻んだブロッコリーが極上ソースに
【材料・2人分】
スパゲッティ（1.6mm、ゆで時間7分のもの）…160g
ツナ缶(オイル漬け)…小1缶（約70g）
牛乳…1カップ
ブロッコリー…1/2個（約150g）
洋風スープの素（顆粒）…小さじ1/2
オリーブ油 小麦粉 塩
【作り方】
1．ブロッコリーは粗みじん切りにする。
2．フライパンにオリーブ油大さじ1/2を中火で熱し、ブロッコリーを炒める。油がまわったらツナを缶汁ごと加えて炒める。なじんだら小麦粉大さじ1を加え、粉っぽさがなくなるまで炒める。
3．水270ml、洋風スープの素、塩小さじ2/3を加え、スパゲッティを半分に折って入れて、麺がくっつかないように軽く混ぜる。煮立ったらふたをして弱火にし、約7分蒸し煮にする(途中、2〜3度混ぜる)。
4．ふたを取って牛乳を加え、水分をとばしながら炒める。塩少々をふり、混ぜる。
（1人分502kcal／塩分3.0g）
■スナップえんどうとベーコンのカルボナーラ
まろやかな卵ソースが絶品！旬の野菜を加えて彩りよく
【材料・2人分】
スパゲッティ（1.6mm、ゆで時間7分のもの）…160g
ベーコン…4枚
卵…2個
スナップえんどう…8個
■ソース＜混ぜる＞
牛乳…1/2カップ
粉チーズ…大さじ2
オリーブ油 塩 粗びき黒こしょう
【作り方】
1．スナップえんどうは斜め半分に切る。ベーコンは1cm幅に切る。ボウルに卵を溶きほぐす。
2．フライパンにオリーブ油大さじ1/2を中火で熱し、ベーコンをさっと炒める。水1と3/4カップ、塩少々、スナップえんどうを入れ、スパゲッティを半分に折って加えてふたをし、強めの中火にする。
3．煮立ったら麺をほぐしながら混ぜ、再びふたをして弱めの中火にし、約7分蒸し煮にする(途中、2〜3度混ぜる)。
4．ふたを取って強めの中火にし、水分をとばすように炒めたら、ソースを加えて混ぜる。溶き卵を加えて大きく混ぜ、すぐに火を止める。器に盛り、粗びき黒こしょう適量をふる。
（1人分551kcal／塩分1.8g）
＊ ＊ ＊
ちょっと特別な気分を味わえるクリームパスタ。フライパン1つで手間なく作れて、後片付けもラクちんなのはうれしいですよね。ぜひ試してみてください。
レシピ考案／武蔵裕子 撮影／郄杉 純 栄養計算／スタジオ食 編集協力／田久晶子
文＝畠山麻美