『探偵！ナイトスクープ』「男の子がぬいぐるみ遊びなんて」と言われ引け目…唯一の話し相手・リラックマの友達探し
きょう12日放送のABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』（毎週金曜 後11：17 ※関西ローカル）では、石田靖探偵が「唯一の話し相手はリラックマ」を調査する。
【動画】唯一の話し相手・リラックマに新たな友達が…12日放送『ナイトスクープ』
依頼者の北海道の男性（42）は「今年43歳になるオジサンだが、リラックマが大好きだ」という。あのフォルムはもちろん、全てがたまらなく可愛くて、グッズやぬいぐるみを20年以上収集している。そんな依頼者には、21歳になる、名前が「くま」というリラックマのぬいぐるみがいる。
家に来た最初のリラックマで、家では依頼者の唯一の話し相手であり、まるで息子のように大切にしている。仕事で失敗した時や落ち込んだ時に、話を聞いて励ましてくれるのは、いつも「くま」だった。ご飯を食べる時も、眠る時も一緒。この先もきっと一緒にいることだろう。だが、彼の話し相手は依頼者だけで、家の外には友達がいない。そこで、「くま」と一緒に遊び、お友達になってくれるぬいぐるみを探してもらえないだろうか、というもの。
依頼者の息子「くま」に石田探偵が話しかけると、依頼者自身が声を変えて受け答え。彼は毎日、自宅で「くま」と会話をしているが、人前で遊ぶのはこれが初めてと明かす。独身の依頼者は孤独を一緒に乗り越えてくれたと話すものの、「男の子がぬいぐるみ遊びなんて…」と言われて子ども時代を過ごしたので、引け目を感じ抵抗があるとも。そこで、友だちになってくれる人を探すと、依頼者と同じくクマのぬいぐるみをこよなく愛する男性2人が集ってくれた。そこから「くま」「さかな」「トム」という、3人と3匹のクマたちの新たな世界が幕を開ける。
このほか、真栄田賢探偵の「平井堅イントロクイズ王決定戦」、竹山隆範探偵の「父の手のひらに立つ2才の娘」を届ける。
【動画】唯一の話し相手・リラックマに新たな友達が…12日放送『ナイトスクープ』
依頼者の北海道の男性（42）は「今年43歳になるオジサンだが、リラックマが大好きだ」という。あのフォルムはもちろん、全てがたまらなく可愛くて、グッズやぬいぐるみを20年以上収集している。そんな依頼者には、21歳になる、名前が「くま」というリラックマのぬいぐるみがいる。
依頼者の息子「くま」に石田探偵が話しかけると、依頼者自身が声を変えて受け答え。彼は毎日、自宅で「くま」と会話をしているが、人前で遊ぶのはこれが初めてと明かす。独身の依頼者は孤独を一緒に乗り越えてくれたと話すものの、「男の子がぬいぐるみ遊びなんて…」と言われて子ども時代を過ごしたので、引け目を感じ抵抗があるとも。そこで、友だちになってくれる人を探すと、依頼者と同じくクマのぬいぐるみをこよなく愛する男性2人が集ってくれた。そこから「くま」「さかな」「トム」という、3人と3匹のクマたちの新たな世界が幕を開ける。
このほか、真栄田賢探偵の「平井堅イントロクイズ王決定戦」、竹山隆範探偵の「父の手のひらに立つ2才の娘」を届ける。