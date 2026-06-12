梅雨の大人通勤コーデ。湿気にも冷房にも負けないアイテムを紹介

「今日も雨か……」。湿度が高まり、雨も降りやすい季節は、天候次第で気分も服装も左右されがち。場所によって暑すぎたり寒すぎたり、せっかくセットしたヘアスタイルも崩れやすかったりと、自分のペースを維持しづらい時期です。そんな時にこそ頼りになるのが、着心地とマジメ感を両立できる、大人のための通勤コーディネート。

ジメジメする季節は、トップスこそ着心地のいい素材を選びたいもの。リネン素材のため通気性がよく、汗ばむ季節も常に快適に過ごせるニットTシャツがおすすめ。細めのリブ編みのおかげで、上品さとウエスト周りのスタイルアップを両立できます。

ほどよいドレープ性とナチュラルな透け感があり、きちんと見えするネイビーカラーでも重たすぎない印象に。

そこに、足元が悪い日にも大活躍してくれるジョガーパンツをコーディネート。カジュアルに傾きすぎないのは、裾の後ろ部分のみにゴムを入れているから。足元が悪い日でも裾を汚しづらいし、スッキリしたシルエットで動きやすいのも嬉しいポイント。

防シワ素材な上に自宅でお洗濯も可能なので、どんな日でも履いていいと思える安心感があります。洗いをかけたようなナチュラルな風合いのおかげで、ダークカラーなのにどこか優しさを感じさせてくれるボトム。

また、ちょっと退勤が遅くなった日や、冷房が強すぎる室内ではナチュラルな清涼感が魅力のスラブカーディガンが活躍。

着心地が軽やかな上に、肩にかけてもカバンにいれても小さくまとまってくれるので一緒に出かければ安心の一着です。

トーンを統一したコーディネートは、風合いはナチュラルでも「できる女感」は損ないません。みんながどよんとしちゃう、ジメジメする日には、着心地のいい素材感の服を選ぶだけで、仕事のやる気も変わってきそう。キレイさと快適さを両立できる服で、自分のご機嫌も取っていきましょう。

▼アイテム紹介

プルオーバー：ウォッシャブルリネンリブニットショートスリーブTシャツ／22,000円

https://www.theory.co.jp/shop/item/016201707?colorCode=896&shopCode=01

カーディガン：リネンクロップドカーディガン／39,600円

https://www.theory.co.jp/shop/item/016203717?colorCode=897&shopCode=01

パンツ：ジョガーパンツ／31,900円

https://www.theory.co.jp/shop/item/016206412?colorCode=896&shopCode=01

その他／スタイリスト私物

衣装協力／Theory 撮影／渡会春加 ヘア＆メイク／長沼佐枝子 取材・文／ミクニシオリ 編集／マイナビウーマン編集部

モデル／松井瑛理

1998年5月2日生まれ。映画『ハニーレモンソーダ』（’21）、 ドラマ『潜入兄弟〜特殊詐欺特命捜査官〜』（’24）、『にこたま』（’26）などに出演し、女優として活動中。

Instagram：＠eri_matsui_official