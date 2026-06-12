【タイムレスマン】新企画で“NEO麻辣湯”発案 佐藤勝利＆寺西拓人の勝手なランク付けに“異議申し立て”発動
8人組グループ・timeleszが出演する、きょう12日放送のフジテレビ系バラエティー番組『タイムレスマン』（毎週金曜 後9：58）は、グルメ系の新企画「NEO麻辣湯（マーラータン）」と、毎回大荒れ必至の人気企画「勝手にランク付けマン」を届ける。
【写真】勝手にランク付け企画で大荒れ展開に…
「麻辣湯」とは、中国・四川省の屋台料理を発祥とするスープ料理。しびれる辛さ（麻：マー）とピリ辛（辣：ラー）が織りなすおいしさはもちろん、薬膳効果もあるヘルシーなメニューとして、目下、若い女性を中心に人気沸騰中。街中には新規の専門店が続々とオープンし、どの店も大行列ができるほどの盛況ぶりだ。そんな話題のメニュー・麻辣湯のさらなる魅力を引き出すべく始動するのが「NEO麻辣湯」。すでにおいしさが保証されている麻辣湯に意外な具材を足して、新たなおいしさ＝“NEOな味”を作ろう！…という新趣向のグルメ企画だ。
いつもの“部室”に集合したメンバーは、食通のゲスト・ギャル曽根とともにテーブルに着き、それぞれ自らセレクトしたさまざまな具材をトッピングしながら、みんなで1品ずつ試食していくことに。中には普通では考えられないような意外なトッピング具材も登場し、一同が不安をあらわにする一幕も…。果たして、“麻辣湯の新定番”は誕生するのか。
また番組から指名されたメンバー1人に、「出世しそうな人ランキング」「すぐに缶コーヒーをおごってくれそうな人ランキング」といった“ランキングのお題”が渡され、そのメンバーが自身の“主観”で1位から8位までのtimelesz内ランキングを作成。残りの7人がその順位だけを見てお題の内容を予想していく「勝手にランク付けマン」。
今回は、佐藤勝利と寺西拓人の2人がランキングの作成を担当する。お題によっては、ランキング1位に選ばれることが不名誉な場合もあるため、推理するメンバーにとっては、ポジティブなランキングかネガティブなランキングかの見極めが重要なのだが…今回も例にもれず、佐藤＆寺西それぞれの“主観ランキング”に、メンバー全員の不満が爆発し、白熱の議論が展開。
そして最後は、最も不名誉な順位をつけられてしまったメンバーが“異議申し立て”の権利を発動し…。さらに、激論を繰り広げる8人をスタジオで見守るゲストの大久保佳代子＆村重杏奈の愛ある（？）ツッコミも見どころとなる。
【写真】勝手にランク付け企画で大荒れ展開に…
「麻辣湯」とは、中国・四川省の屋台料理を発祥とするスープ料理。しびれる辛さ（麻：マー）とピリ辛（辣：ラー）が織りなすおいしさはもちろん、薬膳効果もあるヘルシーなメニューとして、目下、若い女性を中心に人気沸騰中。街中には新規の専門店が続々とオープンし、どの店も大行列ができるほどの盛況ぶりだ。そんな話題のメニュー・麻辣湯のさらなる魅力を引き出すべく始動するのが「NEO麻辣湯」。すでにおいしさが保証されている麻辣湯に意外な具材を足して、新たなおいしさ＝“NEOな味”を作ろう！…という新趣向のグルメ企画だ。
また番組から指名されたメンバー1人に、「出世しそうな人ランキング」「すぐに缶コーヒーをおごってくれそうな人ランキング」といった“ランキングのお題”が渡され、そのメンバーが自身の“主観”で1位から8位までのtimelesz内ランキングを作成。残りの7人がその順位だけを見てお題の内容を予想していく「勝手にランク付けマン」。
今回は、佐藤勝利と寺西拓人の2人がランキングの作成を担当する。お題によっては、ランキング1位に選ばれることが不名誉な場合もあるため、推理するメンバーにとっては、ポジティブなランキングかネガティブなランキングかの見極めが重要なのだが…今回も例にもれず、佐藤＆寺西それぞれの“主観ランキング”に、メンバー全員の不満が爆発し、白熱の議論が展開。
そして最後は、最も不名誉な順位をつけられてしまったメンバーが“異議申し立て”の権利を発動し…。さらに、激論を繰り広げる8人をスタジオで見守るゲストの大久保佳代子＆村重杏奈の愛ある（？）ツッコミも見どころとなる。