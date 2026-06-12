山下幸輝、松村北斗主演『告白』出演決定 ヒロイン・岡崎紗絵が率いる部署で働く営業担当「野瀬化粧品社内のアイコニック的人物になれれば」【コメント全文】
俳優の山下幸輝が、6人組グループ・SixTONESの松村北斗が主演を務める日本テレビ系7月期土曜ドラマ『告白−25年目の秘密−』（毎週土曜 後9：00〜後9：54）に出演することが12日、発表された。主人公・雪村爽太（松村）が務める「野瀬化粧品」の社員を演じる。
【写真】サスペンスタッチな岡崎紗絵
本作は、純愛と狂気の狭間を描くラブサスペンス。「野瀬化粧品」総務部に勤務する主人公・雪村爽太（松村）は、同社役員兼ブランド事業部部長・野瀬麻里子（岡崎紗絵）に25年間片想いを続けてきた。幼い頃のある出来事をきっかけに出会った2人だが、麻里子は爽太の存在を認知すらしていない。その感情は純愛か、それとも執着という名の狂気なのか。25年前に起きた凄惨な事件と、それぞれが抱える秘密が深く関係している。
山下は、同じくブランド事業部の営業担当・佐野匠（26）を演じる。麻里子の部下である若手社員となる。山下は台本について「何かに対してストレートで迷いのない思い、その強さをひしひしと感じた」とコメントし、「どこか危うさも感じられる繊細な境界線に魅力を感じた」と作品の印象を明かした。
【コメント全文】
――純愛と狂気の狭間を描く25年にわたるラブサスペンスですが、台本を読んだ感想と、本作への意気込みを教えてください。
何かに対してストレートで迷いのない思い、その強さをひしひしと感じながら読んでいました。ですがその強さがどこか危うさも感じられて、その繊細な境界線みたいなものにとても魅力を感じました。これまでは同世代との作品が多かったのですが今作は先輩方に囲まれてのお芝居になるので、緊張感も味わいながら今作に挑めたらなと思います。
――ご自身の役柄で注目してほしいところを教えてください。
話を重ねるたびに緊張感が走る瞬間、目が離せない瞬間がありますが、どこかリラックスして社内に存在し、ある種、野瀬化粧品社内のアイコニック的人物になれればなと思っています。
【写真】サスペンスタッチな岡崎紗絵
本作は、純愛と狂気の狭間を描くラブサスペンス。「野瀬化粧品」総務部に勤務する主人公・雪村爽太（松村）は、同社役員兼ブランド事業部部長・野瀬麻里子（岡崎紗絵）に25年間片想いを続けてきた。幼い頃のある出来事をきっかけに出会った2人だが、麻里子は爽太の存在を認知すらしていない。その感情は純愛か、それとも執着という名の狂気なのか。25年前に起きた凄惨な事件と、それぞれが抱える秘密が深く関係している。
【コメント全文】
――純愛と狂気の狭間を描く25年にわたるラブサスペンスですが、台本を読んだ感想と、本作への意気込みを教えてください。
何かに対してストレートで迷いのない思い、その強さをひしひしと感じながら読んでいました。ですがその強さがどこか危うさも感じられて、その繊細な境界線みたいなものにとても魅力を感じました。これまでは同世代との作品が多かったのですが今作は先輩方に囲まれてのお芝居になるので、緊張感も味わいながら今作に挑めたらなと思います。
――ご自身の役柄で注目してほしいところを教えてください。
話を重ねるたびに緊張感が走る瞬間、目が離せない瞬間がありますが、どこかリラックスして社内に存在し、ある種、野瀬化粧品社内のアイコニック的人物になれればなと思っています。